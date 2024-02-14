Ждем очень долго, а любуемся всего несколько недель: когда цветут пионы в Украине

Пионы являются одними из самых любимых цветов многих девушек. Они очаровывают своими бутонами и сладким ароматом. Но самое грустное, что пионы цветут всего несколько недель.

А чтобы куст был богат бутонами, а не только листками, может потребоваться несколько лет. Мы расскажем, когда цветут пионы в Украине.

Когда цветут пионы

Период цветения пионов наступает в зависимости от сорта, погодных условий и лет жизни растения. Но в среднем пионы начинают цвести в июне. В более теплых регионах бутоны на кустах пионов могут появиться в середине или в конце мая.

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Средние сроки цветения пионов составляют до 15 дней, это зависит от температуры, того, как солнечные лучи припекают куст.

Когда начинают цвести пионы после посадки в грунт

Как бы не хотелось поскорее увидеть прекрасные бутоны на кусте пионов, цвести они будут лишь через несколько лет после высадки в грунт.

Сначала куст укореняется и приспосабливается к условиям жизни. В первый год точно не следует ожидать бутонов, а побегов будет всего несколько.

На следующий год куст продолжает утолщаться клубень и количество стеблей увеличивается в два раза. Тогда можно увидеть маленькие бутончики. Но в этом случае их лучше сорвать. Ведь, если этого не сделать, растение будет тратить все силы на питание бутонов и останется без полезных веществ.

Уже на третий год на кусте могут появиться красивые бутоны, но их будет не много, может, даже всего один. Так что если ты хочешь выращивать пионы, следует набраться терпения и качественно ухаживать за цветами.

Ранее мы рассказывали, чем удобрять пионы, чтобы хорошо росли.

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