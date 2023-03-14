Когда и как сеять перец на рассаду весной 2023 года: особенности посева

Цены в супермаркетах на свежие овощи и зелень не собираются падать. Поэтому многие уже задумываются о собственном уголке, где будут выращивать их самостоятельно.

Сегодня ты узнаешь, когда именно сеять перец на рассаду весной 2023 года и какие особые условия ему нужны для комфортного прорастания.

Когда сеять перец на рассаду весной 2023 года

Сеять перец, как и другие культуры, нужно в благоприятный для этого день, ведь это влияет на урожайность. По лунному циклу — это растущая фаза и полнолуние. Полный перечень благоприятных дней для посева можешь посмотреть в посевном календаре.

Сейчас также смотрят

Благоприятными днями 2023 года для посева перца являются:

Март: 6-8, 10-13, 15-17, 29-30.

Также надо учесть, куда именно ты будешь сажать свою рассаду. Если планируешь пересаживать перец в обычную теплицу, то оптимальным временем для посева рассады является начало марта, а для высадки — начало мая.

Стоит заметить, что перец — теплолюбивое растение, поэтому если ты хочешь пересадить рассаду перца в открытый грунт, следует подождать, пока он прогреется до +16+17 °C. Если температура опускается до +14 °C, растения сразу прекращают рост.

Особенности посева рассады: какие условия нужны перцу для роста

Грунт

Итак, когда дата выбрана, можно переходить к посеву рассады. Для этого следует подготовить хорошую почву. Перцу нравится рыхлый, питательный, нейтральный, слабокислый (pH 6-6,5) или стерильный грунт.

Можно приобрести готовый грунт в садовых магазинах или приготовить нужную почвосмесь самостоятельно. Какой бы ни была смесь, ее надо обеззаразить, прежде чем добавлять удобрения.

Поможет это сделать фунгицид, например, марганцовка. Субстрат надо несколько раз заморозить и разморозить или пропарить его в духовке при температуре до 90°C.

Семена

Когда почва готова, надо проверить готовность семян для посадки. Если они уже в специальной капсуле со стимуляторами роста и удобрениями, то никакая подготовка не нужна.

Если это обычное семечко, то его нужно обеззаразить в растворе перманганата калия, а затем поместить в раствор минеральных удобрений. После этого можно переходить к процедуре проращивания.

Для этого заверни семена во влажную марлю или ткань, и помести их в тепло. Например, помести семена на блюдце и накрой пищевой пленкой. Лучше всего они растут при температуре +20+23°C.

Емкость для посадки

Рассаду сеют в отдельные горшочки или стаканчики диаметром 10 см и глубиной 10-12 см. Предварительно емкость для высадки нужно помыть в растворе марганцовки.

Как сеять рассаду

Разложи семена перца пинцетом на поверхности почвы на расстоянии 1,5-2 см. После этого прижми, увлажни через сито или методом нижнего полива и присыпь почвой. Накрой посев полиэтиленовой пленкой или стеклом.

Первые ростки рассады следует поливать раз в шесть – семь дней хорошо отстоянной водой, температура которой должна быть не ниже +20+22 °C. Нельзя допускать застоя воды — это грозит загниванием и гибелью рассады перца.

Для посева рассады перца можно также использовать торфяные таблетки или кассеты.

Если хочешь пойти дальше, и посадить еще и лук, то читай наш материал. Мы рассказали, какие сроки посадки лука весной 2023 года.

Не пропускай самое интересное, подписывайся на наш Telegram-канал.