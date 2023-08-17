Вроде делаю все правильно, а контент не смотрят! Когда лучше публиковать видео в TikTok и почему это важно

В мире, где цифровое потребление контента стремительно растет, TikTok безоговорочно стал одной из самых популярных социальных сетей. Он превратился не только в площадку для развлечений и креативных видео, но и в мощный инструмент маркетинга и продвижения брендов.

Но знал (-а) ли ты, что успех твоего видео в TikTok может в значительной степени зависеть от времени его публикации? Давай подробнее разберемся, когда лучше выкладывать видео в TikTok, и почему именно время публикации может стать решающим фактором в продвижении твоего видео.

Когда лучше выкладывать видео в TikTok

Специалисты из Influencer Marketing Hub изучили более 100 000 сообщений в TikTok с целью определения оптимального времени для публикаций. Согласно их исследованию, пиковая активность пользователей наблюдается утром с 6:00 до 12:00 и вечером с 19:00 до 23:00 по восточному часовому поясу (UTC+2).

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Но заметим, что каждому владельцу профиля в TikTok важно дополнительно ориентироваться конкретно на свою аудиторию

Как выбрать оптимальное время для публикации видео в TikTok

Прежде всего, создай бизнес-аккаунт в этой социальной сети. Это откроет тебе окно дополнительных возможностей, а именно: просмотр статистики, больший выбор музыки, запланированная публикация видео и многое другое.

Проанализируй свою аудиторию. Благодаря бизнес-аккаунту ты можешь просматривать информацию о своей аудитории. Обрати внимание на то, в какие часы твои видео просматривают чаще всего и в каком регионе. Эта информация позволит тебе понять когда лучше всего публиковать видео.

Также помни, что при просмотре аналитики в TikTok тебе показывается информация по Гринвичу. Но в Украине часовой пояс UTC+2 зимой и UTC+3 летом. Поэтому учитывай это при изучении статистики профиля.

Почему время публикации имеет важное значение

Первое, что видит пользователь при открытии TikTok — это раздел Рекомендации, а не список авторов, на которых он подписан. Это означает, что TikTok отображает видео на основе предыдущих интересов пользователя, а не его подписок. Приоритет при этом получают ролики, которые имеют высокий уровень взаимодействия.

Каждую секунду на TikTok загружаются сотни новых видео. Поэтому даже самый яркий и оригинальный контент может остаться незамеченным, если его публикация состоялась в “мертвые” часы.

Следовательно, правильный выбор времени для публикации позволяет обеспечить видео максимальным количеством просмотров, отзывов и репостов, повышая вероятность его выхода в топ рекомендаций.

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