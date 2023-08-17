Ніби роблю усе правильно, а контент не дивляться. Коли краще публікувати відео в TikTok та чому це важливо

У світі, де цифрове споживання контенту стрімко росте, TikTok беззаперечно став однією з найбільш популярних соціальних мереж. Він перетворився не тільки на майданчик для розваг та креативних відео, але й на потужний інструмент маркетингу та просування брендів.

Але чи знав (-ла) ти, що успіх твого відео у TikTok може значною мірою залежати від часу його публікації? Давай докладніше розберемося, коли краще викладати відео в TikTok та чому саме час публікації може стати вирішальним фактором у просуванні твого відео.

Коли краще викладати відео в TikTok

Спеціалісти з Influencer Marketing Hub вивчили понад 100 000 дописів на TikTok з метою визначення оптимального часу для публікацій. Згідно з їхнім дослідженням, пікова активність користувачів спостерігається зранку від 6:00 до 12:00 та ввечері від 19:00 до 23:00 за східним часовим поясом (UTC+2).

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Але зауважимо, що кожному власнику профілю в TikTok важливо додатково орієнтуватися конкретно на свою аудиторію.

Як обрати оптимальний час для публікації відео в TikTok

Передусім, створи бізнес-акаунт у цій соціальній мережі. Це відкриє тобі вікно додаткових можливостей, а саме: перегляд статистики, більший вибір музики, запланована публікація відео та багато іншого.

Проаналізуй свою аудиторію. Завдяки бізнес-акаунту ти можеш переглядати інформацію про свою аудиторію. Зверни увагу на те, у які години твої відео переглядають найчастіше та у якому регіоні. Ця інформація дозволить тобі зрозуміти коли найкраще публікувати відео.

Також пам’ятай, що при перегляді аналітики у TikTok тобі показується інформація за Ґринвічем. Але в Україні часовий пояс UTC+2 взимку та UTC+3 влітку. Тож враховуй це при вивченні статистики профілю.

Чому час публікації має важливе значення

Перше, що бачить користувач при відкритті TikTok — це розділ Рекомендації, а не список авторів, на яких він підписаний. Це означає, що TikTok відображає відео на основі попередніх інтересів користувача, а не його підписок. Пріоритет при цьому отримують ролики, які мають високий рівень взаємодії.

Кожної секунди на TikTok завантажуються сотні нових відео. Тому навіть найяскравіший та найоригінальніший контент може залишитися непоміченим, якщо його публікація відбулася у “мертві” години.

Отже, правильний вибір часу для публікації дає можливість забезпечити відео максимальною кількістю переглядів, відгуків та репостів, підвищуючи ймовірність його виходу в топ рекомендацій.

А щоб генерувати контент краще та з більшою кількістю можливостей — читай як завантажити CapCut, який заблоковано на території України.

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