Цветы будут ловить восторженные взгляды: когда и как сажать клубневые бегонии в открытый грунт

Все мы любим весну за ее цветущие дары: на клумбах у домов красуются всевозможные цветы, вокруг которых работают пчелки. Сейчас самое время начинать высадку растений в открытый грунт. Среди них — и бегония. Когда сажать эти цветы весной — рассказываем в материале.
Бегония, как и большинство весенних цветов, не терпят холодов и морозов. Поэтому лучше высаживать бегонию в открытую почву во второй половине апреля.
Главное, чтобы земля прогрелась до +10ºС, а температура ночью не опускалась ниже +8ºС.
Если мы говорим о клубневой бегонии, для начала следует обратить внимание на луковицу бегонии: от нее зависит развитие растения. Покупать луковицы бегонии лучше в проверенных магазинах.
У луковицы есть верх и низ, но иногда их трудно различить. На верхней части есть бугорки и неровности — это почки, точки роста. Верх луковицы более вогнутый или плоский, а низ — выпуклый.
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Если луковица очень большая, ее можно разделить на две или четыре части. Главное, чтобы на каждой было не менее трех почек — точек роста.
Клубневые бегонии должны расти в рыхлой и питательной почве с нейтральной кислотной реакцией. Лучше всего использовать в почве смесь торфа, песка, лиственной земли в соотношении 1:1:3.
Клубневые бегонии должны расти в рыхлой и питательной почве с нейтральной кислотной реакцией. Лучше всего использовать в почве смесь торфа, песка, лиственной земли в соотношении 1:1:3.
Высаживать бегонию в горшок желательно в феврале-марте. А в открытый грунт — не раньше мая-июня, чтобы земля была хорошо прогрета. Также обрати внимание, чтобы растение садилось в место, которое закрыто от сквозняков и сильных ветров.
Также важно сделать дренаж под растениями: так лишняя влага не будет застаиваться.
Почву перед высадкой бегонии весной следует перекопать и очистить от сорняка — стоит сделать это за две недели до высадки цветов. Тогда же надо подготовить луковицы к высадке: очистить от лишней шелухи.
Луковицу следует очистить от мертвых корней, если есть повреждения — срезать их и помазать садовым варом или обыкновенной зеленкой.
Луковицу следует очистить от мертвых корней, если есть повреждения — срезать их и помазать садовым варом или обыкновенной зеленкой.
Еще одни цветы, которые хорошо дружат с бегониями на одной клумбе — лилии. Как их высаживать в открытый грунт и когда именно — читай в нашем другом материале.
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