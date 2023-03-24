Цветы будут ловить восторженные взгляды: когда и как сажать клубневые бегонии в открытый грунт

Все мы любим весну за ее цветущие дары: на клумбах у домов красуются всевозможные цветы, вокруг которых работают пчелки. Сейчас самое время начинать высадку растений в открытый грунт. Среди них — и бегония. Когда сажать эти цветы весной — рассказываем в материале.

Когда сажать бегонию весной

Бегония, как и большинство весенних цветов, не терпят холодов и морозов. Поэтому лучше высаживать бегонию в открытую почву во второй половине апреля.

Главное, чтобы земля прогрелась до +10ºС, а температура ночью не опускалась ниже +8ºС.

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Если мы говорим о клубневой бегонии, для начала следует обратить внимание на луковицу бегонии: от нее зависит развитие растения. Покупать луковицы бегонии лучше в проверенных магазинах.

Правильные луковицы бегонии:

блестят, имеют упругую кожуру и не выделяются визуальными дефектами;

ее размер должен быть не менее трех сантиметров в диаметре;

клубень должен быть плотным и без трещин.

У луковицы есть верх и низ, но иногда их трудно различить. На верхней части есть бугорки и неровности — это почки, точки роста. Верх луковицы более вогнутый или плоский, а низ — выпуклый.

Если луковица очень большая, ее можно разделить на две или четыре части. Главное, чтобы на каждой было не менее трех почек — точек роста.

Клубневые бегонии должны расти в рыхлой и питательной почве с нейтральной кислотной реакцией. Лучше всего использовать в почве смесь торфа, песка, лиственной земли в соотношении 1:1:3.

Высаживать бегонию в горшок желательно в феврале-марте. А в открытый грунт — не раньше мая-июня, чтобы земля была хорошо прогрета. Также обрати внимание, чтобы растение садилось в место, которое закрыто от сквозняков и сильных ветров.

Также важно сделать дренаж под растениями: так лишняя влага не будет застаиваться.

Как правильно сажать бегонию весной

Почву перед высадкой бегонии весной следует перекопать и очистить от сорняка — стоит сделать это за две недели до высадки цветов. Тогда же надо подготовить луковицы к высадке: очистить от лишней шелухи.

Луковицу следует очистить от мертвых корней, если есть повреждения — срезать их и помазать садовым варом или обыкновенной зеленкой.

Правила высадки бегонии:

Дно лунки нужно посыпать песком. Если клубень большой, то углубить ее надо на пять сантиметров. Если луковица маленькая — тогда на три сантиметра. Расстояние между лунками должно быть 30 сантиметров. Луковицы сверху присыпать субстратом.

Правила по уходу за бегониями весной

Поливать бегонии нужно раз в две недели. Следи, чтобы вода во время полива не попадала на листья. Разрыхляй землю под цветами и очищай ее от сорняка.

Еще одни цветы, которые хорошо дружат с бегониями на одной клумбе — лилии. Как их высаживать в открытый грунт и когда именно — читай в нашем другом материале.

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