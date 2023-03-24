Квіти ловитимуть захоплені погляди: коли та як садити цибулеві бегонії у відкритий ґрунт

Всі ми любимо весну за її квітучість: на клумбах біля будинків красуються різноманітні квіти, навколо яких працюють бджілки. Зараз — саме час починати висадку рослин у відкритий ґрунт. Серед них — й бегонія. Коли садити ці квіти навесні — розповідаємо у матеріалі.

Коли садити бегонію навесні

Бегонія, як і більшість весняних квітів, не терплять холодів та морозів. Тож найкраще висаджувати бегонію у відкритий ґрунт у другій половині квітня.

Головне, аби земля прогрілася до +10ºС, а температура надворі вночі не опускалася нижче +8ºС.

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Якщо ми говоримо про цибулеву бегонію, для початку варто звернути увагу на цибулину бегонії: від неї залежить розвиток рослини. Купувати цибулини бегонії краще у перевірених магазинах.

Правильні цибулини бегонії:

блищать, мають пружну шкірку та не виділяються жодними візуальними дефектами;

її розмір повинен бути не менше трьох сантиметрів в діаметрі;

цибулина має бути щільною та без тріщин.

У цибулини є верх і низ, але іноді їх важко розрізнити. На верхній частині є горбки й нерівності — це бруньки, точки росту. Верх цибулини більш увігнутий або плоский, а низ — опуклий.

Якщо цибулина дуже велика, її можна розділити на дві або й чотири частини. Головне, щоб на кожній було не менше трьох бруньок — точок росту.

Цибулеві бегонії мають рости у пухкому і поживному ґрунті з нейтральною кислотною реакцією. Найкраще використовувати в ґрунті суміш торфу, піску, листяної землі у співвідношенні 1:1:3.

Висаджувати бегонії в горщик бажано в лютому-березні. А у відкритий ґрунт — не раніше травня-червня, аби земля була вже добре прогрітою. Також зверни увагу, щоб рослина садилася у місцину, яка закрита від протягів та сильних вітрів.

Також важливо зробити дренаж під рослинами: так зайва волога не застоюватиметься.

Як правильно садити бегонію навесні

Ґрунт перед висадкою бегонії навесні варто перекопати та очистити від будяків — варто зробити це за два тижні до висадки квітів. Тоді ж треба підготувати цибулини до висадки: очистити від зайвого лушпиння.

Цибулину варто очистити від мертвих коренів, якщо є ушкодження — зрізати їх та помазати садовим варом або звичайною зеленкою.

Правила висадки бегонії:

Дно лунки треба посипати піском. Якщо цибулина велика, то заглибити у землю її треба на п’ять сантиметрів. Якщо цибулина маленька — тоді на три сантиметри. Відстань між лунками має бути 30 сантиметрів. Цибулини зверху присипати субстратом.

Правила по догляду за бегоніями навесні

Поливати бегонії треба раз на два тижні. Слідкуй, щоб вода під час поливу не потрапляла на листя. Підпушуй землю під квітами та очищай її від будяків.

Ще одні квіти, які гарно товаришують із бегоніями на одній клумбі — лілії. Як їх висаджувати у відкритий ґрунт та коли саме — читай в нашому іншому матеріалі.

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