Квіти ловитимуть захоплені погляди: коли та як садити цибулеві бегонії у відкритий ґрунт

Всі ми любимо весну за її квітучість: на клумбах біля будинків красуються різноманітні квіти, навколо яких працюють бджілки. Зараз — саме час починати висадку рослин у відкритий ґрунт. Серед них — й бегонія. Коли садити ці квіти навесні — розповідаємо у матеріалі.
Бегонія, як і більшість весняних квітів, не терплять холодів та морозів. Тож найкраще висаджувати бегонію у відкритий ґрунт у другій половині квітня.
Головне, аби земля прогрілася до +10ºС, а температура надворі вночі не опускалася нижче +8ºС.
Якщо ми говоримо про цибулеву бегонію, для початку варто звернути увагу на цибулину бегонії: від неї залежить розвиток рослини. Купувати цибулини бегонії краще у перевірених магазинах.
Правильні цибулини бегонії:
У цибулини є верх і низ, але іноді їх важко розрізнити. На верхній частині є горбки й нерівності — це бруньки, точки росту. Верх цибулини більш увігнутий або плоский, а низ — опуклий.
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Якщо цибулина дуже велика, її можна розділити на дві або й чотири частини. Головне, щоб на кожній було не менше трьох бруньок — точок росту.
Цибулеві бегонії мають рости у пухкому і поживному ґрунті з нейтральною кислотною реакцією. Найкраще використовувати в ґрунті суміш торфу, піску, листяної землі у співвідношенні 1:1:3.
Цибулеві бегонії мають рости у пухкому і поживному ґрунті з нейтральною кислотною реакцією. Найкраще використовувати в ґрунті суміш торфу, піску, листяної землі у співвідношенні 1:1:3.
Висаджувати бегонії в горщик бажано в лютому-березні. А у відкритий ґрунт — не раніше травня-червня, аби земля була вже добре прогрітою. Також зверни увагу, щоб рослина садилася у місцину, яка закрита від протягів та сильних вітрів.
Також важливо зробити дренаж під рослинами: так зайва волога не застоюватиметься.
Ґрунт перед висадкою бегонії навесні варто перекопати та очистити від будяків — варто зробити це за два тижні до висадки квітів. Тоді ж треба підготувати цибулини до висадки: очистити від зайвого лушпиння.
Цибулину варто очистити від мертвих коренів, якщо є ушкодження — зрізати їх та помазати садовим варом або звичайною зеленкою.
Цибулину варто очистити від мертвих коренів, якщо є ушкодження — зрізати їх та помазати садовим варом або звичайною зеленкою.
Ще одні квіти, які гарно товаришують із бегоніями на одній клумбі — лілії. Як їх висаджувати у відкритий ґрунт та коли саме — читай в нашому іншому матеріалі.
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