Когда сажать помидоры в мае, чтобы получить хороший урожай — простые советы

Как только тепло пленит улицы всех украинских городов и сел, садоводы и огородники начинают с нетерпением ждать, когда погода будет стабильной, чтобы начать высадку любимых растений. Но, несмотря на то, что март и апрель радовали всех высокими показателями температурного столбика, последний месяц заставляет всех ждать. Поэтому у многих возникает вопрос, когда сажать помидоры в мае.

Ведь именно этих овощей ждут все огородники, поскольку они отличаются от магазинных овощей ярким и насыщенным вкусом. Тебе тоже интересно, когда можно начать их сажать? Тогда рассказываем об этом более подробно дальше.

Когда сажать помидоры в мае

Садоводы и огородники обычно обращают внимание на две основные вещи, когда планируют высадку растений: лунный посевной календарь и прогноз погоды.

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Но когда планируешь высаживать помидоры, следует понимать, что важны также следующие факторы:

чтобы ночью не было морозов;

чтобы температура воздуха не падала ниже отметки 15 градусов тепла;

чтобы грунт был прогрет до десяти градусов тепла на глубину в десять сантиметров.

Согласно прогнозу погоды Укргидрометцентра на ближайшие дни, соответствующие условия можно будет соблюсти уже в пятницу 17 мая.

А вот согласно месячному посевному календарю на май 2024 года, наиболее благоприятными датами для работы на огороде будут как раз 17-22, 25-27, 30-31 мая.

Как сажать помидоры

Рассаду помидоров в открытую почву можно начать сажать после того, как была проведена тщательная подготовка. Для этого нужно полить растения за час до пересадки, выкопать лунки на расстоянии 30-40 см между растениями и 60 см между соседними рядами.

В каждую лунку необходимо добавить удобрение, а затем полить ее. Также до пересадки следует разделить растения, чтобы каждое имело простор для развития корневой системы. После этого их можно высаживать с комом земли в ямки, а затем присыпать корневую систему рыхлой почвой. Напоследок землю следует уплотнить и полить умеренным количеством воды.

Хочешь расписать план рассадки овощей в своем огороде? Тогда читай также, что можно сажать после помидоров.

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