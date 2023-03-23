Когда сажать шпинат в открытый грунт 2023 и что для этого нужно

Овощная культура шпинат содержит в своих листьях много полезных витаминов.
Поэтому если ты перешел(-ла) на здоровое питание, можно подумать о выращивании шпината на своем огороде или балконе. Когда сажать шпинат в открытый грунт и как это правильно делать — читай в материале.
Шпинат — не холодостойкое растение, поэтому весеннюю посадку в открытый грунт производят сразу после того, как земля оттает. Сеют шпинат в погоду +5 градусов и выше. Чаще всего, делают это со средины апреля.
Самые благоприятные даты:
Самый простой способ обработки перед посевом — замочить семена шпината в теплой воде. Для этого нужно залить семена в неглубоком блюдце теплой водой, но они не должны плавать, она может лишь слегка их покрывать.
Замачивать нужно один день в теплом месте. При этом, лучше каждые 5 часов менять воду.
Замачивать нужно один день в теплом месте. При этом, лучше каждые 5 часов менять воду.
За это время семена напитаются влагой, их твердая оболочка размягчится, и, следовательно, они лучше прорастут. После обработки семена подсушивают и сразу сеют в грунт.
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