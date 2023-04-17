Живая изгородь для твоего двора — когда сажать туи весной и как это правильно делать

Весна — отличный период для заботы о своем саде и дворе. Ведь в это время можно посадить много красивых и полезных растений.
Например, туя считается популярной для использования в ландшафтном дизайне, потому что она не только выглядит эстетично и зеленеет круглый год, но и формирует живую изгородь и снижает уровень уличного шума.
Читай, когда лучше садить туи весной и как это правильно делать.
В Украине туи можно сажать в весенний период с конца марта по конец мая, когда земля уже прогрелась, но еще нет жары. Лучше садить эти растения, когда минимальная температура почвы не менее +5°C.
Помни, что туям необходима достаточная влага для успешного приживления. Поэтому можно сажать их в дождливый период или регулярно поливать деревья искусственно.
Для того чтобы туя прижилась на новом месте, выполни несколько шагов:
Эти советы помогут тебе посадить тую и позаботиться о ее росте.
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