Живая изгородь для твоего двора — когда сажать туи весной и как это правильно делать

Весна — отличный период для заботы о своем саде и дворе. Ведь в это время можно посадить много красивых и полезных растений.

Например, туя считается популярной для использования в ландшафтном дизайне, потому что она не только выглядит эстетично и зеленеет круглый год, но и формирует живую изгородь и снижает уровень уличного шума.

Читай, когда лучше садить туи весной и как это правильно делать.

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Когда сажать туи весной

В Украине туи можно сажать в весенний период с конца марта по конец мая, когда земля уже прогрелась, но еще нет жары. Лучше садить эти растения, когда минимальная температура почвы не менее +5°C.

Помни, что туям необходима достаточная влага для успешного приживления. Поэтому можно сажать их в дождливый период или регулярно поливать деревья искусственно.

Как посадить тую

Для того чтобы туя прижилась на новом месте, выполни несколько шагов:

Выбери для посадки хорошо освещенное место, где почва постоянно увлажнена, но при этом нет застойной воды. Раскопай яму для туи. Она должна быть шире коренной системы дерева. Глубина ямы должна позволять корням погрузиться в почву и прижиться. Добавь органические удобрения к почве для подкормки туи. Поставь тую в яму и засыпь корни землей. Слегка утрамбуй землю вокруг туи, чтобы растение стояло стабильно. Полей тую. Посыпь мульчу вокруг дерева. Она сохраняет влагу в почве и предотвращает рост сорняков.

Эти советы помогут тебе посадить тую и позаботиться о ее росте.

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