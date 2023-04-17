Жива загорожа для твого двору — коли садити туї навесні та як це правильно робити

Весна — чудовий період для піклування про свій сад та двір. Адже в цей час можна посадити багато гарних та корисних рослин.

Наприклад, туя вважається популярною для використання у ландшафтному дизайні, бо вона не тільки має естетичний вигляд та зеленіє цілий рік, а ще й формує живу загорожу та знижує рівень вуличного шуму.

Читай, коли найкраще садити туї навесні та як це правильно робити.

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Коли садити туї навесні

В Україні туї можна садити у весняний період з кінця березня до кінця травня, коли земля вже прогрілася, але ще немає спеки. Найкраще саджати ці рослини тоді, коли мінімальна температура ґрунту не менше +5°C.

Пам’ятай, що туям необхідна достатня волога для успішного приживлення. Тому можна садити їх у дощовий період або ж регулярно поливати дерева штучно.

Як посадити тую

Для того щоб туя прижилась на новому місці, виконай кілька кроків:

Вибери для посадки добре освітлене місце, де ґрунт постійно зволожений, але при цьому немає застійної води. Розкопай яму для туї. Вона має бути ширшою, ніж корінна система дерева. Глибина ями повинна дозволяти корінню зануритись у ґрунт та прижитись. Додай органічні добрива до ґрунту для підживлення туї. Постав тую у яму і засип коріння землею. Злегка утрамбуй землю довкола туї, щоб рослина стояла стабільно. Полий тую. Посип мульчу навколо дерева. Вона зберігає вологу в ґрунті та запобігає росту бур’янів.

Ці поради допоможуть тобі посадити тую та потурбуватись про її ріст.

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