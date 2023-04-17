Жива загорожа для твого двору — коли садити туї навесні та як це правильно робити

Весна — чудовий період для піклування про свій сад та двір. Адже в цей час можна посадити багато гарних та корисних рослин.
Наприклад, туя вважається популярною для використання у ландшафтному дизайні, бо вона не тільки має естетичний вигляд та зеленіє цілий рік, а ще й формує живу загорожу та знижує рівень вуличного шуму.
Читай, коли найкраще садити туї навесні та як це правильно робити.
В Україні туї можна садити у весняний період з кінця березня до кінця травня, коли земля вже прогрілася, але ще немає спеки. Найкраще саджати ці рослини тоді, коли мінімальна температура ґрунту не менше +5°C.
Пам’ятай, що туям необхідна достатня волога для успішного приживлення. Тому можна садити їх у дощовий період або ж регулярно поливати дерева штучно.
Для того щоб туя прижилась на новому місці, виконай кілька кроків:
Ці поради допоможуть тобі посадити тую та потурбуватись про її ріст.
Справжньою окрасою твого двору можуть стати квіти. Читай, коли садити троянди весною 2023 у відкритий ґрунт.
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