Когда сеять люцерну весной: оптимальные сроки посадки

Люцерна — популярная травянистая культура, которую выращивают под корм для скота. Кроме этого, траву используют в кулинарных рецептах и медицинских целях. Когда сеять люцерну весной и как это правильно делать — читай в материале.
Если ты выращиваешь культуру на сено, то это нужно начинать делать с начала весны. Например, с 10 по 20 марта. Не нужно переживать, что семена замерзнут в земле.
Они устойчивы к холоду. Но если у тебя — другие цели посадки, то лучше всего этим заниматься в мае (с первых чисел месяца).
Они устойчивы к холоду. Но если у тебя — другие цели посадки, то лучше всего этим заниматься в мае (с первых чисел месяца).
Чтобы семена лучше восходили, посадочный материал следует обильно поливать.
Чаще всего посевом занимаются в самом начале весны, после того, как растает снег. Именно тогда грунт для посадки будет хорошо увлажнен.
Конкретные сроки посадки во многом зависят от индивидуальных особенностей климата, но в большинстве регионов — это апрель.
Покупая материал для посева, лучше ориентироваться на 1-й класс. Если хочешь собрать большой урожай, нужно придерживаться весенних беспокровных посевов.
Незагущенные посевы люцерны дают хорошую возможность для активного роста нижней и верхней частей.
Незагущенные посевы люцерны дают хорошую возможность для активного роста нижней и верхней частей.
В таком случае цветки хорошо опыляются насекомыми. Так как у семян — твердая оболочка, важно улучшать их всхожесть с помощью легкого повреждения оболочки.
После этого их просушивают на свежем воздухе под солнцем. Таким образом повышается всхожесть и физиологическая активность.
Подготавливать семена нужно в любом случае. Сначала следует их почистить от мусора и сорняков. После этого их просушивают и прогревают.
Далее зернышки перетирают с песком. Сушат семена с помощью солнечного света до 4-5 дней. Норма высева — 10– 15 кг/га. Но в зависимости от того, какой способ ты выберешь, норма может меняться.
А когда лучшее время, чтобы сеять морковь, мы уже рассказали в материале.
Не пропускай самое интересное, подписывайся на наш Telegram-канал.