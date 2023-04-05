Когда сеять люцерну весной: оптимальные сроки посадки

Люцерна — популярная травянистая культура, которую выращивают под корм для скота. Кроме этого, траву используют в кулинарных рецептах и медицинских целях. Когда сеять люцерну весной и как это правильно делать — читай в материале.

Когда сеять люцерну весной: оптимальные сроки посева

Если ты выращиваешь культуру на сено, то это нужно начинать делать с начала весны. Например, с 10 по 20 марта. Не нужно переживать, что семена замерзнут в земле.

Они устойчивы к холоду. Но если у тебя — другие цели посадки, то лучше всего этим заниматься в мае (с первых чисел месяца).

Чтобы семена лучше восходили, посадочный материал следует обильно поливать.

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Когда сеять люцерну: весной или осенью

Чаще всего посевом занимаются в самом начале весны, после того, как растает снег. Именно тогда грунт для посадки будет хорошо увлажнен.

Конкретные сроки посадки во многом зависят от индивидуальных особенностей климата, но в большинстве регионов — это апрель.

Как выбрать семена люцерны для посева

Покупая материал для посева, лучше ориентироваться на 1-й класс. Если хочешь собрать большой урожай, нужно придерживаться весенних беспокровных посевов.

Незагущенные посевы люцерны дают хорошую возможность для активного роста нижней и верхней частей.

В таком случае цветки хорошо опыляются насекомыми. Так как у семян — твердая оболочка, важно улучшать их всхожесть с помощью легкого повреждения оболочки.

После этого их просушивают на свежем воздухе под солнцем. Таким образом повышается всхожесть и физиологическая активность.

Как подготовить семена и какие нормы высева люцерны

Подготавливать семена нужно в любом случае. Сначала следует их почистить от мусора и сорняков. После этого их просушивают и прогревают.

Далее зернышки перетирают с песком. Сушат семена с помощью солнечного света до 4-5 дней. Норма высева — 10– 15 кг/га. Но в зависимости от того, какой способ ты выберешь, норма может меняться.

Как сеять люцерну весной: легкий способ

В первую очередь, нужно подготовить бороздки. Между ними должно быть расстояние 15–18 см. Подготовленный семенной материал углуби в грунт на 3 см. Бороздки после этого присыпают слоем почвы. Нужно знать, что если у тебя — большое поле, то лучше использовать специальные приспособления, которые облегчают ручной труд.

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