Позаботься о лаванде: какие особенности весеннего ухода

Лаванда обычно ассоциируется с приятным запахом, оказывающим успокаивающее действие. Помимо изготовления эфирных масел, ее использование можно заметить в медицине и косметической промышленности.

Выращивание лаванды в саду – увлекательное занятие, но чтобы получить красивое растение, необходимо не только покупать качественные саженцы, но и заботиться о них.

Весенний уход за лавандой не подразумевает большого количества процедур, но определяет дальнейшие развитие растения.

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Уход за лавандой весной

После зимы куст лаванды обычно совершенно невзрачен и беззащитен. Уход за лавандой проходит в несколько этапов, каждый из которых отвечает за процесс.

К ним можно отнести: обрезку куста, полив, внесение удобрений и т.п.

Обрезка лаванды

Основной уход за лавандой весной сводится к весенней обрезке. Если ее прекратить хотя бы на год, то в результате вырастет не очень привлекательный куст с голыми нижними ветвями. Благодаря стрижке садоводу удастся придать приятную глазу форму куста.

Обрезку следует производить только тем растениям, которые достигли 2-х летнего возраста.

Сначала удалите все сломанные, сухие и больные ветки. Затем укоротите растение до трети общей высоты. Если ваша лаванда очень хорошо ухожена, ее можно обрезать до 15 см над землей. Это поможет лаванде оставаться молодой и красивой подольше.

Удобрения

Подкармливать кусты лаванды лучше калийными удобрениями. А вот с азотными подкормками следует быть осторожнее. Их лучше использовать только на весенний период, поскольку он стимулирует рост зеленой массы.

Полив

С приходом теплых дней приходится также увеличивать и использование воды. После каждого дождя нужно разрыхлить поверхность почвы между растениями и избавляться от сорняков. На будущее, чтобы оставить себя лишних хлопот и уменьшить площадь распространения сорняков, открытую землю у лаванды можно покрыть торфом.

Окучивание

Уход за лавандой в саду весной не обходится без высокого окучивания земли. Благодаря этому процессу можно способствовать формированию новых побегов на старых веточках. А также при необходимости скрыть низшие голые побеги и придать кусту более эстетичной формы.

Лаванда в домашних условиях

Если кому-то нравится выращивать лаванду в горшках, то важно не забывать о ее периодическом поливе. Во время цветения следует добавлять очищенную воду 2-3 раза в 7 дней. Весной также рекомендуют вносить небольшое количество удобрений и не забывать ставить растение в умеренно освещенную локацию.

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