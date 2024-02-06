Когда сеять редиску в теплицы: оптимальные сроки и как ухаживать, чтобы получить хороший урожай

Весной на прилавках наших магазинов из свежо выращенных овощей первым всегда появляется редис, а значит аграрии уже готовятся к ее посеву, чтобы порадовать тебя полезным корнеплодом. Если хочешь попытаться вырастить редис самостоятельно, мы подготовили для тебя сроки, когда сеять редиску в теплицы, как ухаживать и когда ждать урожая.

Когда сеять редиску в теплицы

Редис имеет короткий вегетационный период — примерно 25-40 дней. Она быстро растет и дает урожай уже через месяц после посева. Это холодостойкая культура, способная переносить заморозки до -2 — 3°. Именно поэтому это один из немногих корнеплодов, который можно высеивать без страха, что редис не выживет в холодную погоду.

Не следует переоценивать редиску и высаживать ее в слишком экстремальных условиях. Несмотря на ее холодостойкость, выдержать большие заморозки растение не сможет, ведь просто не будет расти.

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Редиску в теплицы без отопления сеют весной, примерно в конце марта — середине апреля. Если в теплицы есть отопление, можно начать высадку раньше – в феврале.

Редис дает хороший урожай только в короткий световой день, из-за чего не следует тратить попусту время и тянуть до мая. В жаркую погоду увеличивается вероятность того, что растение пойдет в стрелку. При появлении цветочной стрелки корнеплод перестает расти, становится жестким, волокнистым и сухим.

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Как высаживать редиску в теплицах

Семена должны быть достаточно крупными, размером 2,5-2,8 мм, в хорошем состоянии, чтобы развиваться и расти. Расстояние между рядами должно составлять около 8 см, растения в одном ряду высаживают на расстоянии 3-4 см друг от друга.

Почву следует обязательно перекопать, удалить все корневища и сорняки. Нелишним будет добавить перегной или удобрения. Тяжелые глинистые почвы лучше разбавить речным песком и органикой.

Выращивание редиса в теплице должно происходить в разрыхленном грунте, это поможет кислороду насыщать почву и повлияет на ее рост.

Как ухаживать за редиской в теплицы

В теплице с отоплением после появления восхождений лучше увеличить температуру до +17 градусов. Помимо температуры важно обеспечить правильное освещение для активного роста. Лучшим вариантом является организация короткого светового дня с помощью ламп. При длинном световом дне редис будет идти в побег.

И, конечно, редис нужно регулярно поливать, чтобы получить сочный корнеплод.

Когда ждать первый урожай

В тепличных условиях ждать урожая редиса нужно немного дольше, чем после высадки в открытую почву. В закрытой тепличной почве редис созревает примерно 14 дней, тогда как в открытом грунте иногда и через 3 дня.

Поэтому наберись терпения, правильно ухаживай за растением и вскоре сможешь есть редиску в своих весенних салатах, обогащаясь витаминами.

Редиску можно высаживать не только в теплицах, но и в открытую почву. Читай, как правильно это сделать.

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