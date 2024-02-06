Коли сіяти редиску у теплиці: оптимальні терміни і як доглядати, аби отримати гарний врожай

Навесні на прилавках наших магазинів зі свіжо вирощених овочів першою завжди з’являється редиска, а отже аграрії вже готуються до її посіву, аби порадувати тебе корисним коренеплодом. Якщо хочеш спробувати виростити редиску самостійно, ми підготували для тебе терміни, коли сіяти редиску в теплиці, як доглядати та коли чекати врожаю.

Коли сіяти редиску в теплиці

Редиска має короткий вегетаційний період — приблизно 25-40 днів. Вона швидко росте і дає врожай вже через місяць після посіву. Це холодостійка культура, вона здатна переносити заморозки до -2 – 3°. Саме тому це один із небагатьох коренеплодів, який можна висіювати без страху, що редиска не виживе у холодну погоду.

Не слід переоцінювати редиску і висаджувати її в надто екстремальних умовах. Попри її холодостійкість, витримати великі заморозки рослина не зможе, адже просто не буде рости.

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Редиску у теплиці без опалення сіють навесні, приблизно в кінці березня — середині квітня. Якщо в теплиці є опалення, можна почати висаджування раніше — у лютому.

Редис дає хороший урожай тільки в короткий світловий день, через що не слід гаяти час і тягнути до травня. У спекотну погоду збільшується ймовірність стрілкування рослин. При появі квіткової стрілки коренеплід перестає рости, стає твердим, волокнистим і сухим.

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Як висаджувати редиску в теплицях

Насіння повинно бути достатньо великим, розміром 2,5-2,8 мм, в гарному стані, щоб розвиватись і зростати. Відстань між рядами має становити близько 8 см, рослини в одному ряді висаджують на відстані 3-4 см один від одного.

Грунт слід обов’язково перекопати, видалити всі кореневища та бур’яни. Незайвим буде додати перегній або добрива. Важкі глинисті ґрунти краще розбавити річковим піском і органікою.

Вирощування редиски в теплиці має відбуватись в розпушеному ґрунті, це допоможе кисню насичувати землю і вплине на її ріст.

Як доглядати за редискою у теплиці

В теплиці з опаленням після появи сходжень краще збільшити температуру до +17 градусів. Крім температури, важливо забезпечити правильне освітлення для активного росту. Найкращим варіантом є організація короткого світлового дня за допомогою ламп. При довгому світловому дні редиска буде йти в пагін.

І, звісно, редиску треба регулярно поливати, щоб отримати соковитий коренеплід.

Коли чекати перший врожай

В тепличних умовах чекати на врожай редиски треба трохи довше, ніж після висаджування у відкритий ґрунт. У закритому тепличному ґрунті редиска дозріває приблизно 14 днів, тоді як у відкритому — подеколи через 3 дні.

Тому наберись терпіння, правильно доглядай за рослиною і незабаром зможеш смакувати редискою у своїх весняних салатах, збагачуючи організм вітамінами.

Редиску можна висаджувати не тільки в теплиці, а й у відкритий ґрунт. Читай, як це правильно зробити.

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