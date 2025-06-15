Коли садити редиску у відкритий ґрунт 2025 і як правильно це робити

Багато людей, які вперше займаються вирощуванням редиски, думають, що це дуже легко. Ти просто засіваєш насіння і збираєш урожай. Але це зовсім не так.

Редиска потребує достатнього догляду та сил для того, щоб отримати дійсно хороший урожай. Коли саджати редиску у відкритий ґрунт 2025 і як правильно за нею доглядати — читай у матеріалі.

Коли садити редиску у 2025 році

Редиска дуже швидко росте, від посіву до врожаю минає лише місяць.

Тому, якщо ти думаєш над тим, коли сіяти редиску у відкритий ґрунт, то це можна робити щотижня упродовж усієї весни.

Починають садити редиску у перші теплі дні березня, із середини місяця до червня.

Де сіяти редиску: правила посадки

Важливо сіяти редиску у правильному місці. Для цього потрібно підшукати сонячну ділянку. А якщо сіятимеш редиску влітку — затемнену. Редиску можна сіяти неподалік інших рослин.

Наприклад, біля пастернаку та моркви. Для посадки потрібен неважкий ґрунт.

Його попередньо бажано очистити від сміття та бур’янів. У ґрунт краще додати пісок, перегній та компост. При цьому важливо не використовувати свіжий гній.

Як правильно сіяти редис

Його потрібно висаджувати, розкидаючи поштучно насіння у борозенки.

Відстань між насінням має бути до 7 см. При цьому його потрібно сіяти не глибоко, до 1,5 см. Сходи з’являться вже на четвертий день з моменту посіву.

Як правильно доглядати за редискою

Ґрунт має бути вологим, але не болотистим. Якщо забуватимеш поливати редиску, вона може вирости гіркою і сухою. Підживлення можна вносити, використовуючи калій та фосфор.

Також часто використовують золу. Вона містить у собі безліч корисних мікроелементів.

Коренеплоди потрібно збирати тоді, коли видима над землею частина перевищить 2 см у діаметрі. Якщо довго не збирати редиску, вона стане жорсткою. Зберігають редиску в пакетах, попередньо видаливши хвостики. Після цього пакети кладуть у холодильник.

