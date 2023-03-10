Когда умер Шевченко: дата, причина смерти и место захоронения

Тарас Григорьевич Шевченко — без сомнения важная историческая фигура. Он сделал весомый вклад в украинскую культуру.

Строки его стихов стали пророческими, и спустя столетия в них находят важные послания для народа. Когда умер Тарас Шевченко — читай в материале.

Когда умер Шевченко: дата смерти Кобзаря

Тарас Григорьевич Шевченко скончался 10 марта 1861 года. Смерть застала его на чужбине, в Санкт-Петербурге. В последние дни жизни поэт и художник был под тайным наблюдением полиции.

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Поэт скончался в возрасте 47 лет. Кобзаря похоронили сначала на Смоленском кладбище, а затем, спустя два месяца, его останки перезахоронили на Чернечьей горе под Каневом.

От чего умер Шевченко

В последние годы своей жизни Тарас Шевченко болел ревматизмом, приобретенным вследствие этого пороком сердца, полиартритом и циррозом печени — течение этих болезней со временем осложнила водянка.

Осенью 1860 года самочувствие Тараса Григорьевича начало значительно ухудшаться. В ноябре, встретившись у Михаила Лазаревского с доктором Эдуардом Бари, Шевченко особенно жаловался на боль в груди. Доктор послушал грудь и посоветовал Шевченко поберечь себя. С тех пор его здоровье ухудшалось.

Январь и февраль Шевченко сидел в комнате, только изредка навещая некоторых знакомых. 26 февраля (10 марта) 1861 года Шевченко умер от водянки, которая перешла в легкие.

Кто был у Тараса Шевченко в ночь смерти

Его близкий товарищ Михаил Лазаревский застал Шевченко в страшных муках в день рождения поэта (9 марта). Ночью у него началась очень сильная боль в груди, которая не давала ему ложиться. Он сидел на кровати и напряженно дышал.

Шевченко попросил написать брату Варфоломею, что чувствует себя очень нехорошо, переживал из-за длительного отсутствия врача, от которого надеялся получить опий, чтобы наконец заснуть.

В очередной раз за день врач пришел к неутешительному выводу, что водянка перешла в легкие. Поговаривают, что Шевченко почувствовал близкую смерть и не смог сомкнуть глаза до утра.

Приблизительно в пять утра он спускался по лестнице в мастерскую, но споткнулся и упал.

В полшестого 10 марта 1861 Тараса Шевченко не стало. Ему только исполнилось 47 лет. Тогда врач констатировал внезапную смерть из-за отека легких, вызванного органическим расстройством печени и сердца.

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