Коли помер Шевченко: дата, причина смерті та місце поховання

Тарас Григорович Шевченко — без сумніву важлива історична постать, яка зробила вагомий внесок в українську культуру.

Рядки його віршів стали пророчими, і через століття в них знаходять важливі послання для народу. Коли помер Тарас Шевченко — читай у матеріалі.

Коли помер Шевченко: дата смерті Кобзаря

Тарас Григорович Шевченко помер 10 березня 1861 року. Смерть застала його на чужині, у Санкт-Петербурзі. В останні дні життя митець був під таємним наглядом поліції.

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Поет помер у віці 47 років. Кобзаря поховали спочатку на Смоленському кладовищі, а потім, через два місяці, його останки перепоховали на Чернечій горі під Каневом.

Від чого помер Шевченко

В останні роки свого життя Тарас Шевченко хворів на ревматизм, мав набуту внаслідок цього ваду серця, поліартрит і цироз печінки — перебіг цих хвороб із часом ускладнила водянка.

Восени 1860 року самопочуття Тараса Григоровича почало значно погіршуватися. У листопаді, зустрівшись у Михайла Лазаревського з лікарем Едуардом Барі, Шевченко особливо скаржився на біль у грудях. Лікар послухав груди і порадив Шевченкові поберегтися. Відтоді його здоров’я погіршувалося.

Січень і лютий Шевченко сидів у кімнаті, лише зрідка відвідуючи деяких знайомих.

26 лютого (10 березня) 1861 року Шевченко помер від водянки, яка перекинулася в легені.

Хто був біля Тараса Шевченка в ніч смерті

Його близький товариш Михайло Лазаревський застав Шевченка у страшних муках в день народження поета (9 березня). Вночі у нього почався дуже сильний біль у грудях, що не давав йому лягати. Він сидів на ліжку й напружено дихав.

Шевченко попросив написати брату Варфоломію, що почувається дуже недобре, переймався тривалою відсутністю лікаря, від якого сподівався отримати опій, щоб нарешті заснути.

Вкотре за день лікар дійшов невтішного висновку, що водянка перекинулась у легені. Подейкують, що Шевченко відчув близьку смерть і не зміг стулити очі до ранку.

Приблизно о п’ятій він спускався сходами у майстерню, але спіткнувся і впав.

О пів на шосту 10 березня 1861 року Тараса Шевченка не стало. Йому тільки виповнилося 47 років. Тоді лікар констатував раптову смерть через набряк легень, викликаний органічним розладом печінки та серця.

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