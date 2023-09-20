Чтобы клумбы пылали огнем канн! Когда выкапывать канны и как это правильно делать

Канны — это роскошные, яркие цветы, радующие глаз. Выращивать их очень просто, ведь канны не требуют особого ухода, а цветут все лето и осень.
Однако цветы канны не могут зимовать в открытом грунте. Выкапывать канны осенью необходимо, чтобы хранить вплоть до весны.
Как правильно выкапывать канны осенью и где их хранить, мы расскажем тебе дальше.
Канны – это крупные цветы с раскидистым корневищем. За сезон они могут достигнуть и 250 см высотой, так что выкапывать канны может быть сложнее, чем низкорослые цветы.
Для начала следует убавлять полив канн с приходом осени. Выкапывать канны можно в начале или середине осени, то есть в конце сентября и в течение всего октября.
Степень готовности растения к выкапыванию определяют так: после заморозков листья должны почернеть, значит уже время.
Но не волнуйся, если ночью уже взялись заморозки: главное, чтобы холодные температуры еще не были стабильными.
Помни, что нельзя повреждать место, где растение соединено с корневищами. Тогда луковица может сгнить.
До весны растения сохраняют при оптимальной температуре от +7ºС до +9ºC.
Хранить можно в погребе, если он есть, или на нижней полке холодильника. Лучше хранить корневища в ящиках, пересыпанных землей или торфяным субстратом, чтобы корни не пересохли.
Канны выкапывают вместе с георгинами. Как хранить георгины зимой, мы рассказывали раньше.
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