Премиальные вещи мировых брендов! Answear устроила неожиданное слияние в сфере моды

Answear.com, одна из самых больших коммерческих онлайн-платформ модной индустрии, выручка которой в 2022 года составила около 1 млрд злотых, объявила о подписании условного соглашения о приобретении брендов Sneakerstudio и PRM. Цель этого стратегического слияния — создание инновационной концепции, которая отвечает запросам любителей уличной моды премиум-класса.

Теперь поклонники streetwear смогут без лишних проблем приобретать премиальные вещи ведущих мировых брендов, в том числе и лимитированных коллекций. Шопинг на новой площадке уже доступен и украинскому потребителю.

Новое видение: рождение PRM.com

С 1 июня Sneakerstudio претерпела изменения и стала называться PRM.com. Суть новой платформы заключается в том, чтобы удовлетворить потребности городского сообщества, предложив ему подборку высококлассных кроссовок мужских и женских, а также одежды и аксессуаров от известных брендов премиум сегмента.

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Кроме этого, каждый клиент нового интернет-магазина сможет принять участие в различных мероприятиях, посвященных уличной культуре, которая соединяет в себе музыку, спорт и искусство.

PRM как уникальное место для культурных активностей

Новая команда уже с начала лета вплотную работает над дальнейшим развитием платформы, потому как видит огромный потенциал в этом сегменте. В планах PRM.com — привлечь новые бренды, предложить уникальные сотрудничества и специальные коллекции, чтобы стать культовым местом для поклонников современного уличного стиля.

— Мы хотим, чтобы PRM был не просто магазином — нашей целью является создание уникального места, которое будет привлекательным не только из-за своих уникальных продуктов, но и активностей, связанных с городской культурой, музыкой и дизайном. Партнерство Sneakerstudio, PRM и Answear способно породить ряд исключительных проектов, соответствующих этому новому видению, — раскрывает более широкие амбиции маркетинговый директор PRM Якуб Штилер.

Эксклюзивное предложение PRM.com: онлайн и офлайн доступ к премиальным товарам

Объединение магазинов Sneakerstudio и PRM приобретает новый масштаб и энергию, открывая перед покупателями и ценителями уличной моды новые перспективы и возможности. Теперь, когда Sneakerstudio — зрелый и уважаемый бренд на рынках стран Центральной и Восточной Европы, специализирующийся на продаже кроссовок — преобразовался в PRM.com, доступ к товарам премиум-класса получило еще больше потребителей, проживающих в ЦВЕ.

Надежная логистика и отличные системы электронной коммерции Answear.ua позволяют новой платформе обслуживать клиентов на самом высоком уровне.

— У нас амбициозная и креативная команда, обладающая необходимыми ноу-хау и знающая, как найти покупателей в той нише, в которой работают наши бренды. Ведь во многих случаях это люди, которые всегда интересовались уличной одеждой и кроссовками. Объединив наши команды, мы не только продолжим развитие наших брендов, но и сможем создать дополнительную ценность для поддержки стратегии Answear за счет обмена опытом, — комментирует новость Лукаш Лепчински, основатель брендов Sneakerstudio и PRM.

— Мы объединяем сильные стороны обеих команд с целью создания уникального места для современных энтузиастов уличной моды с широким предложением высококачественных товаров. Конечно же, кроссовки остаются ключевым элементом, и на новом PRM.com точно не будет недостатка в топовых и желанных моделях, — говорит новый бренд-директор PRM Камиль Байолек.

Эксклюзивные модные кроссовки женские и мужские, а также одежда ведущих мировых брендов, которые ранее были доступны в Sneakerstudio и PRM, теперь можно найти на сайте prm.com, предоставляющий покупателям доступ в режиме онлайн к ассортименту премиум-класса. Кроме того, для тех, кто предпочитает совершать покупки лично, остается открытым физический бутик на улице Свентокшиска, 16 в Варшаве.

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