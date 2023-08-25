Здоров'я та краса
Партнерський матеріал

Преміальні речі світових брендів! Answear влаштувала несподіване злиття у сфері моди

Валерія Маліцька, головна редакторка сайту 25 Серпня 2023, 21:15
Преміальні речі світових брендів! Answear влаштувала несподіване злиття у сфері моди

Більше новин
Що почитати з дитиною на зимові свята - найкращі казки
Добрі, чарівні, найкращі та улюблені — які казки для найменших почитати з малюком
день шахтаря 2023
Небезпечна, але надзвичайно важлива робота: коли День шахтаря в Україні та яка історія свята
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Карта повітряних тривог України: інтерактивна мапа в режимі онлайн
Чи можна компенсувати недоспані години - пояснення лікаря
Висплюсь на вихідних на тиждень уперед — чи справді можна компенсувати недоспані години
Дивитись більше

Матеріали по темі

Що вдягти на 1 вересня: образи для молодшої та старшої школи
Що вдягнути на 1 вересня? Добірка ідей для молодшої, середньої та старшої школи
Головні кольори сезонів осінь-зима 2023-2024
Пристрасть та життєрадісність. Які головні кольори осені та зими 2023-2024 — тренди
Тренди макіяжу на літо 2023
Чиста шкіра та рожева Барбі: підбірка б’юті-трендів на літо 2023
Як обрати рюкзак
Як вибрати рюкзак та сумку в школу, садочок, для міста — корисні поради

Відео
0:07:31
Україна втратила до 40% прісної води через підрив ГЕС — наслідки

Спека та посуха можуть чекати на Україну. Наслідки підриву росіянами Каховської ГЕС — детально
0:05:18
ЗСУ просуваються на Запорізькому напрямку: що відомо
Наші воїни потихеньку йдуть вперед. Яка ситуація на Запорізькому напрямку — обстріли, окупація та евакуація
0:02:40
Відбудова Херсонщини
Усюди були руїни! На Херсонщині відбудовують оселі завдяки проекту Пліч-о-пліч
0:03:50
Владіслав Берсенєв
Розвіює стереотипи про працівників ТЦК: як боєць після тяжкого поранення продовжив службу
Карта бойових дій в Україні
Карта бойових дій 25 серпня 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
0:03:30
Бахмутський ліцей
Учні зможуть повернутись до навчання: Бахмутський ліцей готують до відкриття на Рівненщині
0:05:13
Жовто-блакитна вулиця біля посольства Росії у Вашингтоні: як місцеві підтримують Україну
Жовто-блакитна вулиця біля посольства РФ у США. Як американці демонструють підтримку України
Преміальні речі світових брендів! Answear влаштувала несподіване злиття у сфері моди
Виборена кров’ю не одного покоління: розповідаємо про спроби України проголосити незалежність та чому ми не здавалися
0:14:36
Преміальні речі світових брендів! Answear влаштувала несподіване злиття у сфері моди
Відзначають так, як можуть, в умовах окупації: про День Незалежності в Мелітополі та Маріуполі
Карта бойових дій в Україні сьогодні 24.08.2023: онлайн
Карта бойових дій 24 серпня 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
Більше відео
день шахтаря 2023
Читати далі
Небезпечна, але надзвичайно важлива робота: коли День шахтаря в Україні та яка історія свята

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь