Преміальні речі світових брендів! Answear влаштувала несподіване злиття у сфері моди

Answear.com, одна з найбільших комерційних онлайн-платформ модної індустрії, виторг якої у 2022 році склав близько 1 млрд злотих, оголосила про підписання умовної угоди про придбання брендів Sneakerstudio та PRM.

Метою цього стратегічного злиття є створення інноваційної концепції, яка відповідає запитам любителів вуличної моди преміум-класу. Тепер шанувальники streetwear зможуть без зайвих проблем набувати преміальних речей провідних світових брендів, зокрема й лімітованих колекцій. Шопінг на новому майданчику вже доступний і українському споживачеві.

Нове бачення: народження PRM.com

З 1 червня Sneakerstudio зазнала змін і стала називатися PRM.com. Суть нової платформи полягає в тому, щоб задовольнити потреби міської спільноти, запропонувавши добірку висококласних кросівок чоловічих та жіночих, а також одягу та аксесуарів від відомих брендів преміум сегмента. Окрім цього, кожен клієнт нового інтернет-магазину зможе взяти участь у різноманітних заходах, присвячених вуличній культурі, що поєднує в собі музику, спорт та мистецтво.

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Нова команда вже з початку літа впритул працює над подальшим розвитком платформи, бо бачить величезний потенціал у цьому сегменті. У планах PRM.com – залучити нові бренди, запропонувати унікальні співробітництва та спеціальні колекції, щоб стати культовим місцем для шанувальників сучасного вуличного стилю.

— Ми хочемо, щоб PRM був не просто магазином — нашою метою є створення унікального місця, яке буде привабливим не лише через свої унікальні продукти, а й активності, пов’язані з міською культурою, музикою та дизайном. Партнерство Sneakerstudio, PRM та Answear здатне породити низку виняткових проектів, що відповідають цьому новому баченню, — розкриває ширші амбіції маркетинговий директор PRM Якуб Штілер.

Ексклюзивна пропозиція PRM.com: онлайн та офлайн доступ до преміальних товарів

Об’єднання магазинів Sneakerstudio і PRM набуває нового масштабу та енергії, відкриваючи перед покупцями та цінителями вуличної моди нові перспективи та можливості. Тепер, коли Sneakerstudio — зрілий і шановний бренд на ринках країн Центральної та Східної Європи, що спеціалізується на продажі кросівок — перетворився на PRM.com, доступ до товарів преміум-класу отримало ще більше споживачів, які мешкають у ЦСЄ. Надійна логістика та відмінні системи електронної комерції Answear.ua дозволяють новій платформі обслуговувати клієнтів на найвищому рівні.

— У нас амбітна та креативна команда, яка має необхідні ноу-хау і знає, як знайти покупців у тій ніші, в якій працюють наші бренди. Адже в багатьох випадках це люди, які завжди цікавилися вуличним одягом та кросівками. Об’єднавши наші команди, ми не лише продовжимо розвиток наших брендів, а й зможемо створити додаткову цінність для підтримки стратегії Answear шляхом обміну досвідом, — коментує новину засновник брендів Sneakerstudio та PRM Лукаш Лепчинський.

— Ми об’єднуємо сильні сторони обох команд з метою створення унікального місця для сучасних ентузіастів вуличної моди із широкою пропозицією високоякісних товарів. Звичайно ж, кросівки залишаються ключовим елементом, і на новому PRM.com точно не бракує топових і бажаних моделей, — каже новий бренд-директор PRM Каміль Байолек.

Ексклюзивні модні кросівки жіночі та чоловічі, а також одяг провідних світових брендів, які раніше були доступні в Sneakerstudio та PRM, тепер можна знайти на сайті prm.com, що надає покупцям доступ в режимі онлайн до асортименту преміум-класу. Крім того, для тих, хто воліє робити покупки особисто, залишається відкритим фізичний бутік на вулиці Свентокшиська, 16 у Варшаві.

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