Кухонные гарнитуры — под заказ или модульные системы?

Когда перед вами поставили задачу приобрести мебель для кухни, в первую очередь нужно определиться, это будет гарнитур на заказ или модульная система, которая уже готова к использованию.

Вообще это вопрос вкуса и бюджета. Но консультанты МебельОк напоминают, если вы хотите провести модернизацию кухонного пространства без кардинальных изменений, без капитального ремонта, без ожидания на изготовление мебели, то именно модульная кухня — ваше идеальное приобретение.

При этом вас никто не ограничивает в декоре или дизайне, потому что все без исключения кухонные гарнитуры, включая модульные системы, это широкий выбор материалов, цветов и отделок.

На что обращать внимание, когда выбираете мебель для кухни?

Когда речь идет о создании современного, стильного, комфортного и эргономичного интерьера кухни, необходимо учитывать несколько ключевых особенностей:

функциональность;

размеры;

стилистическую и дизайнерскую концепцию;

практичность и эргономику.

Функциональность должна быть на первом плане, потому что от этого параметра зависит ваш комфорт во время приготовления пищи. Ничего лишнего, чтобы кухня не превращалась в склад мебели. При этом выбирать необходимые модули и располагать их согласно рекомендациям стилистов.

Создавая кухонный интерьер, не стоит забывать о правиле “золотого треугольника”. Также не забывайте учитывать конфигурацию и размеры самого помещения и тип бытовой техники, которую вы будете использовать. Ибо одно дело, если это техника, которая устанавливается отдельно, и другое, если это встроенная бытовая техника. Мебель должна быть для нее специально адаптирована.

Также важно выбирать цвета, текстуры и украшения, которые вписываются в общую стилистику помещения. Кроме того, стилисты советуют отказаться от агрессивной или очень яркой расцветки кухонной мебели. Вам здесь будет неудобно. Хотя, если вы хотите реже заходить на кухню (чтобы худеть), то можно приобрести мебель в агрессивном красном цвете или в неоновых решениях. Более 5 минут в таком помещении не продержитесь.

Экологические стандарты для современного потребителя становятся актуальными. Поэтому материалы, используемые для изготовления кухонной мебели, должны соответствовать стандартам экологичности и безопасности.

А еще это должен быть выбор крепких материалов. Важно выбирать материалы, которые выдерживают не только активную эксплуатацию, но и не слишком щепетильные условия. Потому что кухня это и пар, и перепады температур, и горячие поверхности.

Уделив время анализу этих факторов, вы можете подобрать правильную мебель и создать современную, красивую, практичную и долговечную кухню. А консультанты MebelOk всегда готовы вам помочь с выбором и рекомендуют оценить фото и описания моделей представленные в каталоге интернет-магазина.

