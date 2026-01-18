Кухонні гарнітури — на замовлення чи модульні системи?

Коли перед вами поставили завдання придбати меблі для кухні, в першу чергу треба визначитися це буде гарнітур на замовлення чи модульна система, яка вже готова до використання.

Взагалі це питання смаку та бюджету. Але консультанти МебельОк нагадують, якщо ви хочете провести модернізацію кухонного простору без кардинальних змін, без капітального ремонту, без очікування на виготовлення меблів, то саме модульна кухня — ваше ідеальне придбання.

При цьому вас ніхто не обмежує в декорі чи дизайні, бо всі без виключення кухонні гарнітури, в тому числі модульні системи, це широкий вибір матеріалів, кольорів та оздоблень.

На що звертати увагу коли обираєте меблі для кухні?

Коли йде мова про створення сучасного, стильного, комфортного та ергономічного інтер’єру кухні, необхідно враховувати кілька ключових особливостей:

функціональність;

розміри;

стилістичну та дизайнерську концепцію;

практичність та ергономіку.

Функціональність має бути на першому плані, бо від цього параметру залежить ваш комфорт під час приготування їжі. Нічого зайвого, щоб кухня не перетворювалася на склад меблів. При цьому обирати треба необхідні модулі й розташовувати їх згідно з рекомендаціями стилістів.

Створюючи кухонний інтер’єр, не варто забувати про правило “золотого трикутника”. А також не забувайте враховувати конфігурацію та розміри самого приміщення і тип побутової техніки, яку ви будете використовувати. Бо одна справа якщо це техніка яка встановлюється окремо, і інша — якщо це вбудована побутова техніка. Меблі мають бути для неї спеціально адаптовані.

Також важливо вибирати кольори, текстури та оздоблення, які вписуються у загальну стилістику приміщення. Крім того, стилісти радять відмовитися від агресивних чи дуже яскравих кольорів кухонних меблів. Вам тут буде не комфортно. Хоча, якщо ви хочете рідше заходити на кухню (щоб худнути), то можна придбати меблі в агресивному червоному кольорі або в неонових рішеннях. Понад 5 хвилин в такому приміщенні не протримаєтеся.

Екологічні стандарти для сучасного споживача стають актуальними. Тому матеріали, які використовуються для виготовлення кухонних меблів, мають відповідати стандартам екологічності й безпеки.

А ще це має бути вибір міцних матеріалів. Важливо вибирати матеріали, які витримують не тільки активну експлуатацію, а і не дуже делікатні умови. Бо кухня це і пар, і перепади температур, і гарячі поверхні тощо.

Приділивши час аналізу цих всіх факторів, ви можете підібрати правильні меблі й створити сучасну, красиву, практичну та довговічну кухню. А консультанти MebelOk завжди готові вам допомогти з вибором і радять оцінити фото та описи моделей представлені в каталозі інтернет-магазину.

А ще читай, як позбутися візуального шуму на кухні.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!