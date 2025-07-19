Просто помити — замало: як продовжити життя техніки на кухні

Найбагатшою кімнатою у твоїй квартирі точно виявиться кухня: саме тут стоїть найдорожча техніка. Холодильник, духова піч, тостер, кавова машина, посудомийна машина, шейкер і ще кілька кухонних приладів — коли щось із цього виходить з ладу, то приносить тобі чимало незручностей.

Американська письменниця Марта Стюарт на однойменному сайті розповіла, як зробити так, щоб твоя кухонна техніка служила довше та працювала краще.

Ми ділимося з тобою найцікавішим — далі у матеріалі.

Як продовжити життя кухонної техніки

Коли на твоїй кухні щось вчергове ламається, можна подумати: “От, знову! Раніше техніку робили краще, надійніше!”. Але це не зовсім так.

Просто треба знати лайфхаки, як подовжити життя кухонної техніки.

Сучасні кухонні прилади зазвичай служать від восьми до п’ятнадцяти років, але вибір кращих виробників та регулярне обслуговування можуть продовжити цей термін.

— На довговічність побутової техніки впливає кілька факторів, зокрема частота її використання, якість обслуговування, бренд чи модель, встановлення та навіть фактори навколишнього середовища, такі як вологість, вентиляція чи перепади напруги, — каже власник компанії Ace Appliance Repair Марк Маковскі.

Скільки служить різна кухонна техніка:

холодильник — 10-15 років;

посудомийні машини — 8-12 років;

морозильні камери (окремі) — 12-20 років;

мікрохвильові печі — 7-10 років;

духовки/плити (газові або електричні) — 13-20 років.

І хоч техніка минулих поколінь дійсно була розрахована на триваліший час експлуатації — аж до 30 років, — та на це впливали матеріали, простіша електроніка тощо.

Як продовжити життя побутової техніки

Для того, щоб твоя техніка служила якомога довше, варто дотримуватися порад експертів.

Ретельно і регулярно чисть техніку. Особливо уважно стався до тієї техніки, яка допомагає по господарству тобі: посудомийна машина, робот-пилосос, кондиціонер тощо. Засмічені фільтри та вентиляційні отвори призводять до інтенсивнішої роботи техніки, що збільшує зношування. Дотримуйся інструкції з експлуатації. Викинув (-ла) її? Нічого, можна знайти в інтернеті! Адже в інструкціях часто вказані не лише покрокові поради, як ввімкнути чи поремонтувати техніку, а й пояснення від ідеального завантаження щодо обмежень ваги до рекомендацій щодо мийних засобів. Наприклад, переповнення посудомийної машини може блокувати розпилювачі та знижувати ефективність миття, тоді як перевантаження холодильника може обмежувати потік повітря та навантажувати компресор. Не ігноруй систематичні огляди техніки на наявність пошкодження. Якщо помічаєш проблему — одразу поремонтуй її або виклич майстра і не експлуатуй техніку, доки не виправиш несправність.

Експерти радять також звертати увагу й на інші фактори, які можуть впливати на довговічність твоєї техніки.

Це, зокрема, жорсткість води, нестабільність електричної системи, наявність вдома тварин та екстремальний клімат.

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