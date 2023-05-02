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Защищено: Поможет или навредит региону? Что говорят эксперты о строительстве курортного комплекса Свидовец в Закарпатье

Богдана Макалюк, редактор сайта 02 мая 2023, 10:30
Курортний комплекс Свидовець на Закарпаття: як може допомогти регіону

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