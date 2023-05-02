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Захищено: Допоможе чи зашкодить регіону? Що кажуть експерти про будівництво курортного комплексу Свидовець на Закарпатті
Богдана Макалюк
, редакторка сайту
02 Травня 2023, 10:30
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Закарпаття
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