Что такое квадробика: главное, что нужно знать о виде спорта, который напрягает основные группы мышц

Много разных видов спорта ты знаешь? А слышал (-ла) когда-нибудь о квадробике? Это вид спорта, набирающий популярность. Придумал его японец Кеничи Ито, он же установил первый рекорд в 2008 году. Мы расскажем, что такое квадробика и что нужно знать об этом виде спорта.
Квадробика (квадробик) — это фактически бег на четырех конечностях. В этом виде спорта спортсмены передвигаются с помощью ног и рук. Кеничи Ито в детстве дразнили и называли обезьяной, поэтому он решил превратить это в свою пользу и придумал такой необычный вид спорта.
В квадробике спортсмены выполняют разные упражнения: ходьба, бег, прыжки рысью и т.д., и все это, используя четыре конечности (ноги и руки).
Этот вид спорта основан на упражнениях основных групп мышц человеческого тела, в том числе четырехглавой мышце бедра и квадратной мышце поясницы.
Этот вид спорта основан на упражнениях основных групп мышц человеческого тела, в том числе четырехглавой мышце бедра и квадратной мышце поясницы.
Со стороны эти упражнения могут показаться смешными, но даже после первой тренировки можно почувствовать, как сильно напрягаются разные мышцы рук и ног. Поэтому квадробика позволяет людям развивать свою силу и выносливость.
Этот вид спорта может сильно укрепить мышцы, но, как и другие виды спорта, здесь есть свои преимущества и риски. Преимуществами являются улучшение работы сердечно-сосудистой системы, укрепление мышц, повышение гибкости. Впрочем, есть и риски: сильное влияние на суставы и повышенный риск травмы.
Поэтому прежде чем начать заниматься квадробикой следует проконсультироваться с врачом и проверить состояние суставов.
Издание Fashionratings пишет, что тренировка по квадробике обычно включает комбинацию упражнений, нацеленных на четырехугольные мышцы. Они могут варьироваться от традиционных упражнений для ног, таких как приседания, выпады и жим ногами, до более специализированных движений, таких как разгибание ног и поднятие икр.
К основным движениям квадробики относится:
Если бег на четырех конечностях для тебя это слишком и ты хочешь традиционных физических нагрузок, то можно начать с пробежек просто на двух ногах. Надо знать простые правила, чтобы облегчить тренировку. Ранее мы рассказывали, как правильно дышать во время бега.
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