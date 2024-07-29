Что такое квадробика: главное, что нужно знать о виде спорта, который напрягает основные группы мышц

Много разных видов спорта ты знаешь? А слышал (-ла) когда-нибудь о квадробике? Это вид спорта, набирающий популярность. Придумал его японец Кеничи Ито, он же установил первый рекорд в 2008 году. Мы расскажем, что такое квадробика и что нужно знать об этом виде спорта.

Что такое квадробика

Квадробика (квадробик) — это фактически бег на четырех конечностях. В этом виде спорта спортсмены передвигаются с помощью ног и рук. Кеничи Ито в детстве дразнили и называли обезьяной, поэтому он решил превратить это в свою пользу и придумал такой необычный вид спорта.

В квадробике спортсмены выполняют разные упражнения: ходьба, бег, прыжки рысью и т.д., и все это, используя четыре конечности (ноги и руки).

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Этот вид спорта основан на упражнениях основных групп мышц человеческого тела, в том числе четырехглавой мышце бедра и квадратной мышце поясницы.

Со стороны эти упражнения могут показаться смешными, но даже после первой тренировки можно почувствовать, как сильно напрягаются разные мышцы рук и ног. Поэтому квадробика позволяет людям развивать свою силу и выносливость.

Этот вид спорта может сильно укрепить мышцы, но, как и другие виды спорта, здесь есть свои преимущества и риски. Преимуществами являются улучшение работы сердечно-сосудистой системы, укрепление мышц, повышение гибкости. Впрочем, есть и риски: сильное влияние на суставы и повышенный риск травмы.

Поэтому прежде чем начать заниматься квадробикой следует проконсультироваться с врачом и проверить состояние суставов.

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Как проходит тренировка по квадробике

Издание Fashionratings пишет, что тренировка по квадробике обычно включает комбинацию упражнений, нацеленных на четырехугольные мышцы. Они могут варьироваться от традиционных упражнений для ног, таких как приседания, выпады и жим ногами, до более специализированных движений, таких как разгибание ног и поднятие икр.

К основным движениям квадробики относится:

ходьба, шагание;

бег рысью;

галоп и спринтерский бег;

прыжки в высоту .

Если бег на четырех конечностях для тебя это слишком и ты хочешь традиционных физических нагрузок, то можно начать с пробежек просто на двух ногах. Надо знать простые правила, чтобы облегчить тренировку. Ранее мы рассказывали, как правильно дышать во время бега.

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