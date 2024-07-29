Що таке квадробіка: головне, що треба знати про вид спорту, який залучає основні групи м’язів

Чи багато різних видів спорту ти знаєш? А чув (-ла) коли-небудь про квадробіку? Це вид спорту, який набирає популярності. Придумав його японець Кенічі Іто, він же встановив перший рекорд у 2008 році. Ми розповімо, що таке квадробіка та що треба знати про цей вид спорту.

Що таке квадробіка

Квадробіка (квадробік) — це фактично біг на чотирьох кінцівках. У цьому виді спорту спортсмени пересуваються за допомогою ніг та рук. Кенічі Іто в дитинстві дражнили та називали мавпою, саме тому він вирішив перетворити це на різновид спорту.

У квадробіці спортсмени виконують різні вправи: ходьба, біг, стрибки риссю тощо, і все це, використовуючи чотири кінцівки (ноги та руки).

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Цей вид спорту базується на вправах основних груп м’язів людського тіла, зокрема на чотириголовому м’язі стегна і квадратному м’язі попереку.

Збоку ці вправи можуть здатися смішними, але навіть після першого тренування можна відчути, як сильно напружуються різні м’язи ніг та рук. Тому квадробіка дозволяє людям розвивати свою силу та витривалість.

Цей вид спорту може сильно зміцнити м’язи, але, як і інші види спорту, тут є свої переваги та ризики. Перевагами є покращення роботи серцево-судинної системи, зміцнення м’язів, підвищення гнучкості. Утім, є і ризики: сильний вплив на суглоби та підвищений ризик травми.

Тому перш ніж почати займатися квадробікою варто проконсультуватися з лікарем та перевірити стан суглобів.

Як проходить тренування з квадробіки

Видання Fashionratings пише, що тренування з квадробіки зазвичай включає комбінацію вправ, націлених на чотирикутні м’язи. Вони можуть варіюватися від традиційних вправ для ніг, таких як присідання, випади та жим ногами, до більш спеціалізованих рухів, таких як розгинання ніг і підняття литок.

До основних рухів квадробіки відноситься:

ходьба, крокування;

біг риссю;

галоп і спринтерський біг;

стрибки у висоту.

Якщо біг на чотирьох кінцівках для тебе це занадто і ти хочеш традиційних фізичних навантажень, то можна почати з пробіжок просто на двох ногах. Треба знати прості правила, щоб полегшити тренування. Раніше ми розповідали, як правильно дихати під час бігу.

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