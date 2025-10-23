Листья ореха на огороде: как превратить их в полезное и безопасное удобрение

Для выращивания грецкого ореха нужен немалый участок земли: взрослое дерево раскрывает большую крону, в тени которой ничего не растет. Однако и толку от растения немало: в урожайный год орехи можно собирать ведрами. Как распорядиться еще одним “сокровищем” дерева — его опавшей листвой, и как правильно использовать листья ореха на огороде — узнай из материала.

Что делать с листьями ореха

Ореховыми листьями нельзя мульчировать или удобрять землю, как обычно, и причина этого — ядовитое вещество юглон, содержащееся внутри него. Именно поэтому земля под деревом (если осенью не убирать из-под нее листья) постепенно пропитывается ядом, подавляющим рост любых растений.

Но вредит юглон только в большой концентрации, в умеренной же служит отличным антисептиком: ореховые листья, добавленные в правильной пропорции к компосту или мульче, пойдут только на пользу и послужат своеобразным “санитаром” участка.

А еще — слой ореховых листьев защитит растения в морозы, так что ценим такой незаменимый растительный продукт и ищем ему правильное применение.

Листья грецкого ореха как удобрение: для компоста

Для изготовления компоста уложи листья в компостную яму, перекладывая другими листьями или травой. В идеале, на три четверти других растений должна приходиться одна четвертая ореховой листвы. Для лучшего качества компоста полей его раствором азотсодержащего удобрения (из расчета: 25 г на 10 литров воды), и оставь до весны.

Готовый компост приобретает темную окраску, и может использоваться для удобрения плодовых деревьев, ягодников, участков под овощи, ведь в нем сохраняется все полезное, что успел накопить за сезон орех: фосфор, калий, магний, кальций, сера и другие необходимые компоненты.

Листья ореха как мульча

Замульчируй на зиму ореховыми листьями плодовые деревья. Для этого нужно обкопать дерево и в приствольном круге уложить толстый слой, смешав его с листьями других деревьев или подсохшей травой. Дополнительно подкармливать растение можно, добавив куриный помет из расчета 350 граммов на одно растение. После внесения удобрений приствольный круг необходимо хорошо пролить водой.

Такая мульча отлично защищает почву от высыхания, дезинфицирует ее и насыщает полезными веществами.

Ореховые листья на золу: этот вариант использования ореховых листьев, активно пропагандируемый в различных статьях, в настоящее время непригоден. Паление костров запрещено экологами, а во время войны вообще может расцениваться как диверсия. В дыме, возникающем во время сожжения листьев, содержится угарный газ, который негативно влияет на людей и может вызвать легочные заболевания.

Использование для высоких грядок

Если у тебя на огороде высокие грядки, используй ореховую листву как насыпной материал для них. Это поможет значительно улучшить структуру и качество почвы в новом сезоне.

Для изготовления смеси для высоких грядок листья ореха нужно хорошо измельчить, смешать с компостом, зеленой массой (травой, мелкими веточками), измельченным осадком других деревьев. И высыпать на грядки для их обновления.

Листья грецкого ореха — очень полезное, дезинфицирующее удобрение, которое может использоваться для улучшения почвы. Оно отлично защищает землю от морозов и насытит ее полезными элементами. Главное — не забывать о пропорциях и вносить его не более одной четверти от общего объема удобрений (или мульчи).

Раньше мы рассказывали, как правильно хранить очищенные грецкие орехи, чтобы они не портились.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!