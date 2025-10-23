Листя горіха на городі: як перетворити їх на корисне та безпечне добриво

Для вирощування волоського горіха потрібна чималенька ділянка землі: доросле дерево розкриває велику крону, в тіні якої нічого не росте. Проте й користі від рослини чимало: у врожайний рік горіхи можна збирати відрами. Як розпорядитися іще одним “скарбом” дерева — його опалим листям, і як правильно використовувати листя горіха на городі — дізнайся з матеріалу.

Що робити з листям горіха

Горіховим листям не можна мульчувати чи удобрювати землю, як зазвичай, і причина цього — отруйна речовина юглон, яка міститься всередині нього. Саме тому земля під деревом (якщо восени не прибирати з-під неї листя) поступово просочується отрутою, яка пригнічує ріст будь-яких рослин.

Але шкодить юглон лише у великій концентрації, у помірній же є відмінним антисептиком: горіхове листя, додане у правильній пропорції до компосту або мульчі, піде лише на користь і послужить своєрідним “санітаром” ділянки.

А ще — шар горіхового листя захистить рослини в морози, тож цінуймо такий незамінний рослинний продукт і шукаймо йому правильне застосування.

Листя волоського горіха як добриво: для компосту

Для виготовлення компосту поклади листя в компостну яму, перекладаючи іншим листям або травою. В ідеалі, на три чверті інших рослин має припадати одна четверта горіхового листя. Для кращої якості компосту полий його розчином азотовмісного добрива (з розрахунку: 25 г на 10 літрів води) і залиш до весни.

Готовий компост набуває темного забарвлення і може використовуватися для удобрення плодових дерев, ягідників, ділянок під овочі, адже в ньому зберігається усе корисне, що встиг накопичити за сезон горіх: фосфор, калій, магній, кальцій, сірку та інші потрібні ґрунту компоненти.

Листя з горіха як мульча

Замульчуй на зиму горіховим опадом плодові дерева. Для цього потрібно обкопати дерево і в пристовбурному колі укласти товстий шар листя, змішавши його з листям інших дерев або підсохлою травою. Додатково підживити рослину можна, додавши курячого посліду з розрахунку 350 грамів на одне дерево. Після внесення добрив пристовбурне коло необхідно добре пролити водою.

Така мульча чудово захищає ґрунт від висихання, дезінфікує його та насичує корисними речовинами.

Горіхове листя на золу: цей варіант використання горіхового листя, який активно пропагується в різноманітних статтях, нині непридатний. Паління вогнищ заборонено екологами, а під час війни й взагалі може розцінюватися як диверсія. В диму, який виникає під час спалення листя, міститься чадний газ, який негативно впливає на людей і може спричинити легеневі захворювання.

Використання для високих грядок

Якщо в тебе на городі є високі грядки, використовуй горіховий опад як насипний матеріал для них. Це допоможе значно поліпшити структуру та якість ґрунту в новому сезоні.

Для виготовлення суміші для високих грядок листя горіха потрібно добре подрібнити, змішати з компостом, зеленою масою (травою, дрібними гілочками), подрібненим опадом інших дерев і висипати на грядки для їхнього оновлення.

Листя волоського горіха — дуже корисне, дезінфекційне добриво, яке може використовуватися для покращення ґрунту. Воно чудово захищає землю від морозів і насичує її корисними елементами. Головне — не забувати про пропорції, і вносити його не більше однієї чверті від загального об’єму добрив (або мульчі).

