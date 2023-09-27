Потруси, склади, помий! Коли збирати волоські горіхи та як їх правильно зберігати

Осінь дуже багата на врожаї: в цей час ми збираємо городину, садовину та займаємося заготівлею продуктів на зиму. Однак є ще один продукт, урожай якого треба встигнути зібрати до холодів. Коли збирати горіхи та як правильно їх зберігати, ми розповімо тобі далі.

В матеріалі ми розповімо кілька секретів збору волоських горіхів, від яких залежить їхній смак.

Коли збирати волоські горіхи

Терміни збору урожаю волоських горіхів можуть різнитися від регіону, де їх вирощують, сорту та погодних умов.

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Від того, коли саме зібрали урожай волоських горіхів, залежатиме смак, а також придатність до зберігання.

Найкраще збирати горіхи наприкінці серпня — початку жовтня.

Орієнтуйся на погоду та зовнішні показники спілості горіха: тріщини на зеленому навколопліднику, тверда коричнева шкарлупа, вологе важке ядро. Саме дерево підкаже тобі, коли вже час збирати горіхи, своїм жовтим листям.

Як правильно збирати та зберігати волоські горіхи

Оскільки шкірка волоського горіха містить юглон, що забарвлює шкіру рук у коричневий колір, краще збирати горіхи та чистити їх в рукавицях.

Спочатку збирай ті горіхи, що вже впали додолу самостійно. Зверни увагу, що чистити їх краще одразу, бо якщо горіхи довго лежатимуть, то шкірка розм’якне і зняти її буде важче. Після цього збирай горіхи, що ще залишилися на дереві.

Зібрані та почищені від шкірки горіхи треба помити під проточною холодною водою та добре просушити на сонці.

Якщо ж руки таки не вдалося вберегти від юглону, тоді читай в нашому іншому матеріалі, як відмити руки після збору горіхів.

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