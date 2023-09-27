Потруси, сложи, вымой! Когда собирать грецкие орехи и как их правильно хранить

Осень очень богата урожаями: в это время мы собираем овощи, фрукты и занимаемся заготовкой продуктов на зиму. Однако есть ещё один продукт, урожай которого следует успеть собрать до холодов. Когда собирать орехи и как правильно хранить их, мы расскажем тебе дальше.

В материале мы расскажем несколько секретов сбора грецких орехов, от которых зависит их вкус.

Когда собирать грецкие орехи

Сроки сбора урожая грецких орехов могут отличаться от региона, где их выращивают, сорта и погодных условий.

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От того, когда собрали урожай грецких орехов, будет зависеть вкус, а также пригодность к хранению.

Лучше всего собирать орехи в конце августа — начале октября.

Ориентируйся на погоду и внешние показатели спелости ореха: трещины на зеленом околоплоднике, твердая коричневая скорлупа, влажное тяжелое ядро. Само дерево подскажет тебе, когда пора собирать орехи, своими желтыми листьями.

Как правильно собирать и хранить грецкие орехи

Поскольку кожура грецкого ореха содержит юглон, окрашивающий кожу рук в коричневый цвет, лучше собирать орехи и чистить их в перчатках.

Сначала собирай те орехи, которые уже упали на землю самостоятельно. Обрати внимание, что чистить их лучше сразу, потому что если орехи будут долго лежать, то кожура размякнет и снять её будет тяжелее. После этого собирай ещё оставшиеся на дереве орехи.

Собранные и почищенные от кожуры орехи нужно промыть под проточной холодной водой и хорошо просушить на солнце.

Если же руки не удалось уберечь от юглона, тогда читай в нашем другом материале, как отмыть руки после сбора орехов.

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