Простое мыло здесь не поможет! Как отмыть руки от орехов: действенные способы

Орехи из собственного сада — самые вкусные. И не только потому, что они выросли и собраны на вашем участке. Их очищение от молодой кожуры может занять довольно много времени.

Но после очищения орехов “приключения” не заканчиваются. Руки могут выглядеть совсем некрасиво: пятна на ладонях, зеленый или черный пигмент под ногтями. Все бы ничего, но отмыть такую “красоту” не так-то просто.

Так случается из-за того, что кожура молодого ореха обогащена сильным пигментом, источником йода – юглоном. Вещество так сильно, что руки могут удерживать пигмент более недели. Как отмыть пигмент орехов с рук с помощью подручных средств, узнаешь в материале.

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Чем отмыть следы орехов с рук: действенные способы

Прежде чем перейдем к способам, которые помогут отмыть руки, следует упомянуть о методах защиты от пигмента. Так, проще надеть латексные перчатки и работать в них, чем бороться с пигментом на руках.

Отмыть руки можно с помощью разных народных способов. Мы собрали безопасные методы, однако, заметь, чтобы достичь максимального эффекта, придется повторять выбранную процедуру несколько раз.

Лимонный сок

Лимонный сок — один из самых популярных методов для очищения рук от орехов. Процедура с соком лимона проходит в два этапа:

Возьми свежий большой лимон и разрежь его на две половинки. Все загрязненные пигментом участки протри срезом половинки лимона.

Через два-три часа возьми емкость, выдави весь сок из оставшегося лимона, добавь немного теплой воды и тщательно размешай. После этого погрузи пальцы в полученный раствор на 10-20 мин.

На ночь обязательно нанеси увлажняющий крем, а утром вымой руки и снова смажь их кремом.

Уже после первой процедуры с соком лимона пятна заметно посветлеют. А через несколько повторений можно окончательно убрать пигмент из кожи.

Сок зеленого винограда

Сок винограда также позволяет отмыть пятна от орехов. Чтобы все получилось, следуй инструкции:

Недозрелые виноградные плоды разрежь на две части и выжми из них сок. В полученную жидкость добавь немного воды и опусти руки на несколько минут.

Кислота виноградного сока действует как мягкий пилинг, поэтому отлично помогает вывести пятна от орехов. Заметь, что после процедуры следует тщательно вымыть руки и смазать их кремом.

Картофель

Картофель содержит крахмал, который в реакции с йодом обесцвечивает пигмент. Преимущество метода в том, что он подойдет обладателям нежной кожи рук и аллергикам, поскольку совсем не агрессивен.

Несколько картофелин среднего размера измельчи с помощью терки и перемести полученное в небольшой сосуд. Опусти туда руки на 10 мин., после чего вымой их с мылом и мочалкой.

Если своевременно приступить к удалению пигмента, можно быстро и с первого раза очистить руки.

Ванночка с морской солью

Еще один действенный способ очистить руки от орехов — ванночки с морской солью. Они тоже вполне безопасны для рук и хорошо влияют на кожу, не зря их часто используют мастера маникюрных салонов.

Чтобы сделать ванночку, в глубокую емкость налей теплую воду, добавь морскую соль и дай ее немного раствориться. Потом опусти руки и наслаждайся процедурой около 20 мин.

После ванны из морской соли рекомендуется нанести питательный крем. Повторяй процедуру несколько дней, пока пятна не исчезнут.

Перекись водорода

Этот способ прост, но эффективен только если использовать его сразу после очищения орехов. Все, что нужно сделать: пропитать ватные диски раствором перекиси и хорошо вытереть загрязненные участки кожи.

После процедуры нужно вымыть руки с мылом и увлажнить кремом для твоего типа кожи.

Скрабы и пилинги

Эти средства давно начали применять для банных процедур, так что приятный массаж можно совместить с очищением рук от пигмента орехов.

Лучше всего делать это принимая ванну, ведь сначала нужно хорошо распарить кожу рук. Переходить к процедуре можно, когда кончики пальцев покроются морщинами от воды.

Так, например, скраб из морской соли и соды сделает пятна на руках бледными и поможет избавиться от мертвой, сухой кожи. В конце процедуры обязательно нанеси на руки крем для увлажнения.

Запачкать руки можно не только орехами. После шелковицы пальцы становятся фиолетовыми, но, к счастью, отмыть их просто. А что делать, если запачкалась одежда? Читай, как отстирать шелковицу из одежды в материале.

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