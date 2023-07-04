Просте мило тут не допоможе! Як відмити руки після горіхів: дієві способи

Горіхи з власного саду — найсмачніші. Й не лише тому, що вони виросли й зібрані на власній ділянці. На очищення горіхів від молодої шкірки може піти багато часу.

Та після цього “пригоди” не закінчуються. Руки можуть виглядати зовсім непривабливо: плями на долонях, зелений чи чорний пігмент під нігтями тощо. Все б нічого, але відмити таку “красу” не так вже й просто.

Так стається через те, що шкірка молодого горіха збагачена сильним пігментом, джерелом йоду — юглоном. Речовина така сильна, що пігмент може триматися на руках понад тиждень. Як же відмити пігмент горіхів з рук за допомогою підручних засобів, дізнаєшся у матеріалі.

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Перш ніж перейдемо до способів, які допоможуть відмити руки, слід згадати про методи захисту. Так, простіше вдягти латексні рукавички й працювати в них, аніж боротися з пігментом на руках.

Відмити руки можна за допомогою різних народних способів. Ми зібрали безпечні методи, проте, зауваж, щоб досягти максимального ефекту, доведеться повторювати процедуру кілька разів.

Лимонний сік

Лимонний сік — один з найпопулярніших методів для очищення рук від горіхів. Процедура з соком лимона проходить у два етапи:

Візьми свіжий великий лимон й розріж його на дві половинки. Усі забруднені пігментом ділянки протирай зрізом половинки лимона. За дві-три години візьми місткість середнього розміру, вичави сік з решти лимона, додай трохи теплої води й ретельно розмішай. Після цього занур пальці в отриманий розчин на 10-20 хв.

На ніч обов’язково нанеси зволожувальний крем, а вранці помий руки й знову змасти їх кремом.

Вже після першої процедури з соком лимона плями помітно посвітлішають. А за кілька повторень можна буде остаточно прибрати пігмент зі шкіри.

Сік зеленого винограду

Сік винограду також допомагає відмити плями від горіхів. Щоб очистити руки цим способом, дотримуйся інструкції:

Недоспілі виноградні плоди розріж на дві частини та витисни з них сік. В отриману рідину додай трішки води й опусти туди руки на кілька хвилин.

Кислота виноградного соку діє, як м’який пілінг, тож відмінно допомагає вивести плями від горіхів. Зауваж, що після процедури треба ретельно вимити руки та змастити їх кремом.

Картопля

Картопля містить крохмаль, який в реакції з йодом знебарвлює пігмент. Перевага методу в тому, що він підійде власникам ніжної шкіри рук й алергікам, адже зовсім не агресивний.

Кілька картоплин середнього розміру подрібни за допомогою терки й перемісти отримане в невелику посудину. Опусти туди руки на 10 хв, після чого помий їх з милом та мочалкою.

Якщо своєчасно узятися за видалення барвника, то можна швидко і з першого разу очистити руки.

Ванночка з морською сіллю

Ще один дієвий спосіб відмити руки від горіхів — ванночки з морською сіллю. Вони теж цілком безпечні для шкіри та гарно на неї впливають, недарма ж їх часто використовують майстри манікюрних салонів.

Щоб зробити ванночку, в глибоку місткість налий теплу воду, додай морську сіль й дай їй трішки розчинитися. Потім опусти руки й насолоджуйся процедурою близько 20 хв.

Після ванни з морської солі рекомендується нанести живильний крем. Повторюй процедуру кілька днів, допоки плями не зникнуть з рук.

Перекис водню

Цей спосіб простий, але ефективний лише тоді, якщо використовувати його одразу після очищення горіхів. Все що треба зробити: просочити ватяні диски розчином перекису й добре протерти забруднені ділянки шкіри.

Після процедури потрібно вимити руки з милом і зволожити їх кремом для твого типу шкіри.

Скраби й пілінги

Ці засоби давно почали застосовувати для банних процедур, тож приємний масаж можна поєднати з очищенням рук від слідів горіхів.

Найкраще робити це приймаючи ванну, адже спершу треба гарно розпарити шкіру рук. Переходити до процедури можна, коли кінчики пальців покриються зморшками від води.

Так, наприклад, скраб з морської солі та соди зробить плями на руках блідими й допоможе позбутись змертвілої, сухої шкіри. Наприкінці процедури обов’язково змасти руки кремом для зволоження.

Забруднити руки можна не лише горіхами. Після шовковиці пальці стають фіолетовими, але, на щастя, відмити їх просто. А що робити, якщо забруднився одяг? Читай, як відіпрати шовковицю з одягу у матеріалі.

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