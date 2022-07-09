Не викидай, а спробуй новий спосіб! Як відіпрати шовковицю з одягу

У літній сезон плями від ягід, певно, є найчастішими. Якщо ти не знаєш, як таке прати, не поспішай викидати одяг. Хоч пігмент шовковиці дуже сильний, але ми розповімо тобі, як відіпрати шовковицю з одягу.

Як відіпрати плями від шовковиці

Спосіб 1: Облий пляму (якщо тканина не вовна чи шовк) окропом. Свіжа пляма має одразу змитися. Після цього відправляй річ у пральну машинку.

Спосіб 2: Якщо сліди все ж залишились, змішай оцет, теплу воду та лимонний сік — на три столові ложки оцту влий одну ложку лимонного соку та склянку води. У цій суміші залиш одяг на півгодини. Після цього випри у машинці.

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Спосіб 3: Спробуй нанести на пляму засіб для миття посуду на кілька хвилин і ретельно потерти. Після цього, одяг теж потрібно випрати у машинці.

Спосіб 4: Якщо ти не вдома і під рукою немає нічого, спробуй вичавити на пляму зелену ягоду шовковиці. Нестигла ягода має кислоту подібну до лимонної, що теж може вивести пляму.

Спосіб 5: У разі, якщо пляма застаріла, спосіб із жовчним милом для тебе. Цим милом потрібно двічі запрати пляму й обов’язково полоскати у холодній воді. Але такий спосіб не підходить для білих речей.

Спосіб 6: Зроби кашицю із солі та води. Нею потри свіжу пляму та залиш на годину. Сіль — природний абсорбент, який поглине сік шовковиці.

Спосіб 7: Прання за допомогою кефіру. Він містить молочну кислоту, яка знебарвлює плями такого характеру. Замочи одяг у кефірі на 2-3 години, а потім випери. Такий спосіб також підходить для білих речей.

Чим не можна відпирати шовковицю

В жодному разі не використовуй господарське мило та порошок. Вони лише допоможуть сокові увібратися в тканину ще більше. Відіпрати плями від шовковиці після мила та порошку буде вкрай складно.

Перед пранням обов’язково використай один зі способів виведення соку.

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