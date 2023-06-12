Довгий процес, але чудовий результат! Як приготувати варення з волоських горіхів — покроковий рецепт

Для справжніх кулінарних маестро приготувати варення — дуже просто. Навіть якщо це варення із зелених волоських горіхів.

Такі кулінарні експерименти виправдані та дуже корисні для здоров’я. Читай у нашому матеріалі, як приготувати варення з волоських горіхів та чим воно корисне.

Варення з волоських горіхів: рецепт приготування покроково

Варення з волоських горіхів — джерело вітамінів та здоров’я. Особливо корисним воно є в зимовий період, коли імунна система потребує підтримки. Його варять саме з зелених плодів, тому червень підходить для збору зеленого врожаю.

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Таке варення чудово зберігається за будь-якої температури. Його можна додавати у випічку, до десертів та пити з чаєм. Хоча процес варіння досить довгий, варення з волоських горіхів дуже корисне для здоров’я.

Варення з волоських горіхів допомагає підтримувати імунітет, корисне для людей з проблемами щитоподібної залози, під час застуд. Однак його не можна вживати тим, хто має алергію на горіхи, цукровий діабет та високий рівень йоду в організмі. До речі, раніше ми розповідали, яка доза йоду на день для дорослих та дітей.

Знадобиться

Зелені волоські горіхи — 1 кг

Цукор — 1 кг

Вода — 300 мл

Спеції — кориця, імбир, гвоздика, кардамон

Горіхи потрібно зривати та варити в зеленій шкаралупі. Саме такі є в червні. Тому тобі знадобиться 1 кг нечищених горіхів. Розріж їх навпіл та починай приготування варення з волоських горіхів.

Приготування

Розрізані навпіл волоські горіхи залий водою. Залиш їх на два-три тижні. Щодня воду потрібно змінювати. Це потрібно для того, щоб прибрати гіркоту. За два-три тижні злий воду та промий горіхи. Звари їх на середньому вогні за 1,5 години. Горіхи повинні бути м’якими, перевір це ножем, виделкою чи зубочисткою. 300 мл води змішай з цукром. Доведи сироп до кипіння. Додай горіхи, вари ще 1,5 години. За 40 хвилин після початку варіння додай спеції на смак — корицю, імбир, гвоздику чи кардамон. Якщо хочеш додати коричневого кольору, можна насипати трохи какао в суміш та ретельно розмішати. Варення розлий у простерилізовані окропом банки. Закрути простерилізованими кришками. Варення має настоятися до зими.

Раніше ми розповідали, як приготувати варення з полуниці.

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