Довгий процес, але чудовий результат! Як приготувати варення з волоських горіхів — покроковий рецепт

Для справжніх кулінарних маестро приготувати варення — дуже просто. Навіть якщо це варення із зелених волоських горіхів.
Такі кулінарні експерименти виправдані та дуже корисні для здоров’я. Читай у нашому матеріалі, як приготувати варення з волоських горіхів та чим воно корисне.
Варення з волоських горіхів — джерело вітамінів та здоров’я. Особливо корисним воно є в зимовий період, коли імунна система потребує підтримки. Його варять саме з зелених плодів, тому червень підходить для збору зеленого врожаю.
Таке варення чудово зберігається за будь-якої температури. Його можна додавати у випічку, до десертів та пити з чаєм. Хоча процес варіння досить довгий, варення з волоських горіхів дуже корисне для здоров’я.
Варення з волоських горіхів допомагає підтримувати імунітет, корисне для людей з проблемами щитоподібної залози, під час застуд. Однак його не можна вживати тим, хто має алергію на горіхи, цукровий діабет та високий рівень йоду в організмі. До речі, раніше ми розповідали, яка доза йоду на день для дорослих та дітей.
Знадобиться
Фото: Unsplash
Горіхи потрібно зривати та варити в зеленій шкаралупі. Саме такі є в червні. Тому тобі знадобиться 1 кг нечищених горіхів. Розріж їх навпіл та починай приготування варення з волоських горіхів.
Приготування
Раніше ми розповідали, як приготувати варення з полуниці.
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