Долгий процесс, но отличный результат! Как приготовить варенье из грецких орехов — пошаговый рецепт

Для настоящих кулинарных маэстро приготовить варенье — очень просто. Даже если это варенье из зеленых грецких орехов.
Такие кулинарные эксперименты оправданы и очень полезны для здоровья. Читай в нашем материале, как приготовить варенье из грецких орехов и чем оно полезно.
Варенье из грецких орехов — источник витаминов и здоровья. Особенно оно полезно в зимний период, когда иммунная система нуждается в поддержке. Его варят именно из зеленых плодов, поэтому июнь подходит для сбора зеленого урожая.
Такое варенье отлично хранится при любой температуре. Его можно добавлять в выпечку, в десерты и пить с чаем. Хотя процесс варки достаточно длинный, варенье из грецких орехов очень полезное для здоровья.
Варенье из грецких орехов помогает поддерживать иммунитет, полезно для людей с проблемами щитовидной железы, во время простуд. Однако его нельзя употреблять тем, кто у кого аллергия на орехи, сахарный диабет и высокий уровень йода в организме. Кстати, раньше мы рассказывали, какая доза йода в день для взрослых и детей.
Понадобится
Фото: Unsplash
Орехи нужно срывать и варить в зеленой скорлупе. Именно такие есть в июне. Потому тебе понадобится 1 кг нечищеных орехов. Разрежь их пополам и начинай приготовление варенья из грецких орехов.
Приготовление
Раньше мы рассказывали, как приготовить варенье из клубники.
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