Долгий процесс, но отличный результат! Как приготовить варенье из грецких орехов — пошаговый рецепт

Для настоящих кулинарных маэстро приготовить варенье — очень просто. Даже если это варенье из зеленых грецких орехов.

Такие кулинарные эксперименты оправданы и очень полезны для здоровья. Читай в нашем материале, как приготовить варенье из грецких орехов и чем оно полезно.

Варенье из грецких орехов: рецепт приготовления пошагово

Варенье из грецких орехов — источник витаминов и здоровья. Особенно оно полезно в зимний период, когда иммунная система нуждается в поддержке. Его варят именно из зеленых плодов, поэтому июнь подходит для сбора зеленого урожая.

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Такое варенье отлично хранится при любой температуре. Его можно добавлять в выпечку, в десерты и пить с чаем. Хотя процесс варки достаточно длинный, варенье из грецких орехов очень полезное для здоровья.

Варенье из грецких орехов помогает поддерживать иммунитет, полезно для людей с проблемами щитовидной железы, во время простуд. Однако его нельзя употреблять тем, кто у кого аллергия на орехи, сахарный диабет и высокий уровень йода в организме. Кстати, раньше мы рассказывали, какая доза йода в день для взрослых и детей.

Понадобится

Зеленые грецкие орехи — 1 кг

1 кг Сахар — 1 кг

1 кг Вода — 300 мл

300 мл Специи — корица, имбирь, гвоздика, кардамон

Орехи нужно срывать и варить в зеленой скорлупе. Именно такие есть в июне. Потому тебе понадобится 1 кг нечищеных орехов. Разрежь их пополам и начинай приготовление варенья из грецких орехов.

Приготовление

Разрезанные пополам грецкие орехи залей водой. Оставь их на две-три недели. Каждый день воду нужно менять. Это нужно для того, чтобы убрать горечь. Через две-три недели слей воду и промой орехи. Свари их на среднем огне за 1,5 часа. Орехи должны быть мягкими, проверь это ножом, вилкой или зубочисткой. 300 мл воды смешай с сахаром. Доведи сироп до кипения. Добавь орехи, вари еще 1,5 часа. Через 40 минут после начала варки добавь специи по вкусу — корицу, имбирь, гвоздику или кардамон. Если хочешь добавить коричневый цвет, можно насыпать немного какао в смесь и тщательно размешать. Варенье разлей в простерилизованные кипятком банки. Закрути простерилизованными крышками. Варенье должно настояться до зимы.

Раньше мы рассказывали, как приготовить варенье из клубники.

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