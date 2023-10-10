Нічого складного: як сушити волоські горіхи у шкарлупі в духовці

Сезон волоських горіхів ось-ось закінчиться, а це означає, що треба встигнути зібрати врожай. Горіхи треба зберігати у сухому вигляді, аби вони не поцвіли та не зогнили. Як сушити горіхи в шкарлупі у духовці, розповідаємо далі.

Як сушити горіхи в шкарлупі в духовці

Сушити волоські горіхи потрібно обов’язково, аби взимку вони не зіпсувалися. Для цього варто виконати кілька простих кроків.

Вимий горіхи у шкарлупі та протри їх рушником. Виклади горіхи на застелене пергаментом деко. Духову піч розігрій до 45ºС та відправ туди деко з горіхами на три години. Дверцята духовки залиш трохи відчиненими, аби туди потрапляло свіже повітря. Через цей час підвищ температуру в духовці до 70ºС та потримай горіхи ще 30 хв. Вийми горіхи та залиш так до повного вистигання. Після цього вони готові до зберігання.

Волоські горіхи можна не лише споживати сирими, а й зварити з них варення! Рецепт горіхового варення ми писали раніше.

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