Нічого складного: як сушити волоські горіхи у шкарлупі в духовці

Сезон волоських горіхів ось-ось закінчиться, а це означає, що треба встигнути зібрати врожай. Горіхи треба зберігати у сухому вигляді, аби вони не поцвіли та не зогнили. Як сушити горіхи в шкарлупі у духовці, розповідаємо далі.
Сушити волоські горіхи потрібно обов’язково, аби взимку вони не зіпсувалися. Для цього варто виконати кілька простих кроків.
Волоські горіхи можна не лише споживати сирими, а й зварити з них варення! Рецепт горіхового варення ми писали раніше.
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