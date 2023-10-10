Ничего сложного: как сушить грецкие орехи в скорлупе в духовке

Сезон грецких орехов вот-вот закончится, а это значит, что нужно успеть собрать и подготовить урожай. Орехи следует хранить в сухом виде, чтобы они не поцвели и не сгнили. Как сушить орехи в скорлупе в духовке, рассказываем дальше.
Сушить грецкие орехи нужно обязательно, чтобы зимой они не испортились. Для этого следует выполнить несколько простых шагов.
Грецкие орехи можно не только употреблять в пищу сырыми, но и сварить из них варенье! Рецепт орехового варенья мы писали раньше.
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