Ничего сложного: как сушить грецкие орехи в скорлупе в духовке

Сезон грецких орехов вот-вот закончится, а это значит, что нужно успеть собрать и подготовить урожай. Орехи следует хранить в сухом виде, чтобы они не поцвели и не сгнили. Как сушить орехи в скорлупе в духовке, рассказываем дальше.

Как сушить орехи в скорлупе в духовке

Сушить грецкие орехи нужно обязательно, чтобы зимой они не испортились. Для этого следует выполнить несколько простых шагов.

Вымой орехи в скорлупе и протри их полотенцем. Выложи орехи на застеленный пергаментом противень. Духовую печь разогрей до 45ºС и отправь туда противень с орехами на три часа. Дверцу духовки оставь немного открытой, чтобы туда попадал свежий воздух. Через это время повысь температуру в духовке до 70ºС и подержи орехи ещё 30 мин. Достань орехи и оставь так до полного охлаждения. После этого они готовы к хранению.

Грецкие орехи можно не только употреблять в пищу сырыми, но и сварить из них варенье! Рецепт орехового варенья мы писали раньше.

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