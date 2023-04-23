Увидеть своими глазами, где поймали Кайдаша: путешествие маршрутами известного сериала

Киноиндустрия украинского производства набирает все больше поклонников как среди украинских, так и иностранных зрителей.

К примеру, сериал Поймать Кайдаша успешно устроился на платформе Netflix и влюбляет зрителей не только в оригинально адаптированным сюжетом повести Ивана Нечуя-Левицкого, но и невероятными видами Украины.

Если при просмотре сериала тебе захотелось увидеть красоту Семигор своими глазами, то имеем хорошую новость. Хотя некоторые сцены снимали в специальном павильоне, большинство съемок проходило в Киевской области.

Поэтому жителям Киева объехать живописные локации можно за день. Маршрут для путешествия по знаменитым местам из сериала подготовило издание dovkola.media.

Село Деревянная

Начать маршрут можно из села Деревянная недалеко от Обухова. Оно находится примерно в 35 км от Киева. Именно здесь снимали основные кадры сериала, найти их можно сориентировавшись по деревянному журавлю, по другую сторону колеи.

Проезжая по селу, невозможно не согласиться с выбором съемочной группы: зеленые холмы, уютные дворы и белые дома с погребами, похожими на домики хоббитов — завораживают.

Фильмирование дома Кайдашей проходило в глубине села, на улице Глинищанской. Дом семьи, двор, сарай и гараж-мастерская — это декорации, построенные специально для сериала.

По завершении работы над сериалом декорации полностью разобрали, так что увидеть их не удастся. А вот белый дом соседки Тани — настоящий. Именно напротив него, на пустыре, был дом Кайдашей.

Еще несколько эпизодов Кайдашей снимали в разных уголках этого села, например, недостроенный дом Головихи.

За всем процессом создания сериала на этой локации наблюдали местные жители и охотно помогали, так что если заблудишься — не бойся спросить дорогу у людей.

Холепье

Из предыдущего села можно быстро добраться до Халепья — еще одного места съемки. Здесь можно найти деревенский клуб, который появляется в первой и девятой сериях сериала. Также именно сюда Лаврин приходит, чтобы задать книги в библиотеку.

В нескольких первых и последних сериях можно заметить Сельский совет, где Мотря работала бухгалтером. Эта локация тоже находится в Халепьях. Здесь можно найти и школу, где училась Мелашка и был избирательный участок.

Кроме достопримечательностей из сериала, в Халепьях следует увидеть захватывающие виды на реку. Найти их можно на краю села над Днепром.

Яцки

От Деревянной до села Яцки примерно 30-40 минут езды по живописной дороге, на которой можно увидеть ярко-желтые поля рапса.

Вблизи села снимали почти все сцены с озером: где Лаврин купается, где Таня и баба Параска пасут коров, а Карпо и Мотря устраивают тайную встречу и тому подобное. Здесь состоялась и первая встреча Мелашки с Лаврином.

На этом же озере состоялся откровенный разговор Лаврина и Карпа. Для съемки использовали уже имеющийся антураж местности, так что можно увидеть тракторную шину и мостик из сериала.

В местности обустроено несколько зон для отдыха — столики, место для костра, так что можно рассчитывать на пикник. Здесь можно снять тематическую фотосессию в стиле Кайдашей.

Пейзажи этой местности узнаются мгновенно. Так, можно узнать не только сцены с озером, но и эпизоды с автобусом, который едет по зеленым холмам вдоль воды в село.

Липовый Скиток

Липовый Скиток находится недалеко от Глевахи, в 45 минутах от села Яцкив. Здесь можно догнать эпизоды сериала с голубой деревянной церковью, где крестили ребенка Тани и встретились Карпо с Мотрей.

Онуфриевская церковь является древнейшим деревянным храмом Киевской области, который сохранился на своем первоначальном месте. Его построили в 1705-1706 годах.

Семигоры и Богуслав

Семигоры — это реальная деревня, расположенная в 100 км от Киева. Сериал здесь не снимали. Однако Нечуй-Левицкий изобразил образ Кайдашей из семьи Мазуров, которая жила в Семигорах и прославилась спорами на весь уезд.

Село разбросано по нескольким холмам, откуда открываются невероятные пейзажи. Так что тем, кто не боится физических нагрузок, можно подняться на вершины.

Также, по рассказам местных, на одном из холмов, где сейчас стоит каменный крест, жила семья Кайдашева. Как и в повести, оттуда в село ведет очень крутая дорога, по которой и сейчас трудно проехать на автомобиле.

Возвращаясь в Киев, можно заехать в Богуслав. Там открывается невероятный вид на пороги реки Рось у гранитной скалы. Дорога из Семигор в эту локацию займет около 20 минут.

Фото: dovkola.media

Украина — невероятно живописная, так что существует еще множество локаций, которые могут перехватить дыхание. А поскольку пришла весна и природа радует глаз цветениями, мы рассказали, где посмотреть на редкие цветы Украины.

Не пропускай самое интересное, подписывайся на наш Telegram-канал.