Побачити на власні очі, де спіймали Кайдаша: подорож маршрутами відомого серіалу

Кіноіндустрія українського виробництва набирає все більше прихильників як серед українських, так і іноземних глядачів.

До прикладу, серіал Спіймати Кайдаша успішно влаштувався на платформі Netflix й закохує глядачів не лише оригінально адаптованим сюжетом повісті Івана Нечуя-Левицького, а й неймовірними краєвидами України.

Якщо при перегляді серіалу тобі закортіло побачити красу Семигір на власні очі, то маємо гарну новину. Хоч деякі сцени фільмували у спеціальному павільйоні, більшість знімань проходило на Київщині.

Тож жителям Києва об’їхати мальовничі локації можна за день. Маршрут для подорожі знаменитими місцями з серіалу підготувало видання dovkola.media.

Село Дерев’яна

Почати маршрут можна з села Дерев’яна неподалік Обухова. Воно знаходиться приблизно в 35 км від Києва. Адже саме тут знімали основні кадри серіалу, знайти їх можна, зорієнтувавшись по дерев’яному журавлю, по інший бік колії.

Проїжджаючи селом, неможливо не погодитися з вибором знімальної групи: зелені пагорби навколо, затишні подвір’я та біленькі хатинки з льохами, схожими на будиночки гобітів — зачаровують.

Фільмування будинку Кайдашів відбувалося у глибині села, на вулиці Глинищанській. Будинок сім’ї, подвір’я, сарай та гараж-майстерня — це декорації, побудовані спеціально для серіалу.

По завершенню роботи над серіалом декорації повністю розібрали, тож побачити їх не вдасться. А от біла хата сусідки Тані — справжня. Саме навпроти неї, на пустці, був будинок Кайдашів.

Ще кілька епізодів Кайдашів знімали в різних куточках цього села, наприклад, недобудовану хату Головихи.

За усім процесом створення серіалу на цій локації спостерігали місцеві жителі й охоче допомагали, тож якщо заблукаєш — не бійся запитати дорогу в людей.

Халеп’я

З попереднього села можна швидко дістатися до Халеп’я — ще одного місця знімання. Тут можна знайти сільський клуб, який з’являється в першій та дев’ятій серіях серіалу. Також, саме сюди Лаврін приходить, щоб задати книги в бібліотеку.

У кількох перших та останніх серіях серіалу можна помітити Сільську раду, де Мотря працювала бухгалтером. Ця локація теж знаходиться в Халеп’ях. І тут можна знайти й школу, де навчалася Мелашка й була виборча дільниця.

Крім визначних місць з серіалу, у Халеп’ях слід побачити захопливі краєвиди на річку. Знайти їх можна на краю села над Дніпром.

Яцьки

Від Дерев’яної до села Яцьки приблизно 30-40 хвилин їзди мальовничою дорогою, якою можна побачити яскраво-жовті поля рапсу.

Поблизу села знімали чи не усі сцени з озером: де Лаврін купається в озері, де Таня та баба Параска пасуть корів, а Карпо та Мотря влаштовують таємну зустріч тощо. Тут відбулася й перша зустріч Мелашки та Лавріна.

На цьому ж озері відбулася відверта розмова Лавріна та Карпа. Для фільмування використали вже наявний антураж місцевості, тож можна побачити тракторну шину та місток з серіалу.

В місцевості облаштовано кілька зон для відпочинку — столики, місце для багаття, тож можна розраховувати на пікнік. Також тут можна зняти тематичну фотосесію в стилі Кайдашів.

Пейзажі цієї місцевості впізнаються миттєво. Так, можна впізнати не лише сцени з озером, а й епізоди з автобусом, який їде зеленими пагорбами вздовж води в село.

Липовий Скиток

Липовий Скиток знаходиться неподалік Глевахи, за 45 хвилин від села Яцьків. Саме тут можна впізнати епізоди серіалу з блакитною дерев’яною церквою, де хрестили дитину Тані та зустрілися Карпо з Мотрею.

Онуфріївська церква є найдавнішим дерев’яним храмом Київщини, що зберігся на своєму первинному місці. Його побудували в 1705—1706 роках.

Семигори та Богуслав

Семигори — це реальне село, що розташоване в 100 км від Києва. Серіал тут не фільмували. Однак Нечуй-Левицький змалював образ Кайдашів з родини Мазурів, яка жила у Семигорах та прославилася чварами на весь повіт.

Село розкидане по кількох пагорбах, звідки відкриваються неймовірні пейзажі. Тож тим, хто не боїться фізичних навантажень, можна піднятися на вершини.

Також, за розповідями місцевих, на одному з пагорбів, де зараз стоїть кам’яний хрест, жила Кайдашева сім’я. Як і в повісті, звідти до села веде дуже крута дорога, якою і зараз важко проїхати автомобілем.

Повертаючись до Києва, можна заїхати до Богуслава. Там відкривається неймовірний краєвид на пороги річки Рось біля гранітної скелі. Дорога з Семигори до цієї локації займе близько 20 хвилин.

Фото: dovkola.media

Україна — неймовірно мальовнича, тож існує ще безліч локацій, які можуть перехопити подих. А оскільки прийшла весна і природа тішить око цвітіннями, ми розповіли, де подивитися на рідкісні квіти України.

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