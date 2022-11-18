Лунный календарь рыбалки на декабрь 2022 года: когда ожидать самого лучшего клева

Зимой природно активность рыбы снижается из-за недостатка кислорода, уменьшения корма и падения температуры в водоемах.
Однако опытные рыбаки знают, что все-таки при определенных условиях, в правильном месте и в правильное время, можно получить хороший клев.
Для этого они пользуются лунным календарем рыбалки. Читай, в какие дни декабрь будет богат зимними трофеями, а когда рыба совсем не будет клевать.
Вот перечень рыбы, которая хорошо клюет в первый месяц зимы:
Если вода еще не покрылась льдом и не успела остыть, то рыба будет хорошо клевать в течение всего дня в любом водоеме.
Однако если на воде уже есть лед (даже тонкий слой), то лучше отказаться от рыбалки на небольших закрытых водоемах с обильной травяной растительностью. Там рыбы быстро чувствуют недостаток кислорода и становятся вялыми.
Поэтому с первым льдом следует переходить на большие проточные озера и реки. Там, на мелководье, можно поймать мелкую рыбку (маленького окуня, ерша, плотву), а с нарастанием слоя льда на водоеме можно будет охотиться и на щуку, судака и большого окуня.
На активность рыбы оказывают влияние фазы спутника Земли. Растущая Луна оживляет водных жителей, а поэтому в эти дни любителям рыбалки грех не воспользоваться таким преимуществом.
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Несмотря на спадающую Луну, в этот период будут хорошо клевать хищники, а вот мирные теплолюбивые рыбы действительно залягут на дно, ожидая изменения условий внешней среды.
Для того чтобы твоя рыбалка была успешной, используй большие зимние блесны и жерлицы, на которые часто попадаются хищники.
Растущая Луна снова активизирует движение рыбы в воде. Однако погода в эти дни может быть обманчивой. Выходи на лед только, если толщина его слоя не менее 10-12 см.
Ориентируйся на цвет льда — чем он темнее, тем крепче. А значит можно безопасно выходить на зимнюю рыбалку. Однако избегай сильного снегопада и ярких солнечных часов.
В этот период Луна будет спадающей, а значит рыба будет клевать вяло или вообще рыбалка не принесет никаких результатов.
Кроме того, на воде следует проявлять особую осторожность и внимание. В эти дни лучше займись чем-нибудь другим.
В эти дни ожидается, что температура в разных регионах Украины будет ночью опускаться до -10°C и ниже. Следовательно, рыба будет спускаться глубоко на дно, где вода теплее.
Ожидать хорошего клева в это время не стоит. Особенно стоит воздержаться от рыбалки на новую Луну (23 декабря).
Во все остальные дни месяца можно смело идти на рыбалку и ожидать хорошего или среднего клева, которого вполне хватит на аппетитную уху для семьи.
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