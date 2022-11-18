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Лунный календарь рыбалки на декабрь 2022 года: когда ожидать самого лучшего клева

Елена Яковлева, редактор сайта 18 ноября 2022, 11:30
Місячний календар риболовлі на грудень 2022 - коли клюватиме риба
Фото: Pexels

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