Лунный календарь рыбалки на декабрь 2022 года: когда ожидать самого лучшего клева

Зимой природно активность рыбы снижается из-за недостатка кислорода, уменьшения корма и падения температуры в водоемах.

Однако опытные рыбаки знают, что все-таки при определенных условиях, в правильном месте и в правильное время, можно получить хороший клев.

Для этого они пользуются лунным календарем рыбалки. Читай, в какие дни декабрь будет богат зимними трофеями, а когда рыба совсем не будет клевать.

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Календарь рыбалки на декабрь 2022

Лучший клев — 1-3, 13-16, 28-31 декабря

— 1-3, 13-16, 28-31 декабря Хороший клев — 4-5, 17-18, 27 декабря

— 4-5, 17-18, 27 декабря Средний клев — 6, 12, 19-21 декабря

— 6, 12, 19-21 декабря Не клюет — 7-11, 22-26 декабря

Фазы Луны в декабре 2022

Растущая Луна — 1-7 декабря. Полнолуние — 8 декабря. Спадающая Луна — 9-22 декабря. Новая Луна — 23 декабря. Растущая Луна — 24-31 декабря.

Какую рыбу лучше ловить в декабре

Вот перечень рыбы, которая хорошо клюет в первый месяц зимы:

налим — хорошо клюет на живца, червя и рыбу;

щука — хорошо клюет на блесну;

судак — активно клюет на живца и блесну;

большой окунь — охотно клюет на гнойного червя, мотыля и ручейника.

Где ловить рыбу в декабре

Если вода еще не покрылась льдом и не успела остыть, то рыба будет хорошо клевать в течение всего дня в любом водоеме.

Однако если на воде уже есть лед (даже тонкий слой), то лучше отказаться от рыбалки на небольших закрытых водоемах с обильной травяной растительностью. Там рыбы быстро чувствуют недостаток кислорода и становятся вялыми.

Поэтому с первым льдом следует переходить на большие проточные озера и реки. Там, на мелководье, можно поймать мелкую рыбку (маленького окуня, ерша, плотву), а с нарастанием слоя льда на водоеме можно будет охотиться и на щуку, судака и большого окуня.

Благоприятные дни для рыбалки в декабре 2022 года

Лунный календарь рыбака на 1-3 декабря

На активность рыбы оказывают влияние фазы спутника Земли. Растущая Луна оживляет водных жителей, а поэтому в эти дни любителям рыбалки грех не воспользоваться таким преимуществом.

Бери снасти и поскорей открывай зимний сезон водной охоты!

Лунный календарь рыбака на 13-16 декабря

Несмотря на спадающую Луну, в этот период будут хорошо клевать хищники, а вот мирные теплолюбивые рыбы действительно залягут на дно, ожидая изменения условий внешней среды.

Для того чтобы твоя рыбалка была успешной, используй большие зимние блесны и жерлицы, на которые часто попадаются хищники.

Лунный календарь рыбака на 28-31 декабря

Растущая Луна снова активизирует движение рыбы в воде. Однако погода в эти дни может быть обманчивой. Выходи на лед только, если толщина его слоя не менее 10-12 см.

Ориентируйся на цвет льда — чем он темнее, тем крепче. А значит можно безопасно выходить на зимнюю рыбалку. Однако избегай сильного снегопада и ярких солнечных часов.

Когда рыба не будет клевать в декабре 2022

Лунный календарь рыбака на 7-11 декабря

В этот период Луна будет спадающей, а значит рыба будет клевать вяло или вообще рыбалка не принесет никаких результатов.

Кроме того, на воде следует проявлять особую осторожность и внимание. В эти дни лучше займись чем-нибудь другим.

Лунный календарь рыбака на 22-26 декабря

В эти дни ожидается, что температура в разных регионах Украины будет ночью опускаться до -10°C и ниже. Следовательно, рыба будет спускаться глубоко на дно, где вода теплее.

Ожидать хорошего клева в это время не стоит. Особенно стоит воздержаться от рыбалки на новую Луну (23 декабря).

Во все остальные дни месяца можно смело идти на рыбалку и ожидать хорошего или среднего клева, которого вполне хватит на аппетитную уху для семьи.

Космические действия влияют не только на поведение животных и рыб, но и на самочувствие людей. Читай, когда ожидаются магнитные бури в декабре 2022.

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