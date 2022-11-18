Місячний календар риболовлі на грудень 2022: коли очікувати найкращого кльову

Взимку природно активність риби знижується через нестачу кисню, зменшення корму та спад температури у водоймах.

Однак досвідчені рибалки знають, що все-таки за певних умов, у правильному місці та в правильний час, можна натрапити на гарний кльов.

Для цього вони користуються місячним календарем риболовлі. Читай, у які дні грудень буде багатим на зимові трофеї, а коли риба зовсім не клюватиме.

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Календар риболовлі на грудень 2022

Найкращий кльов — 1-3, 13-16, 28-31 грудня

— 1-3, 13-16, 28-31 грудня Хороший кльов — 4-5, 17-18, 27 грудня

— 4-5, 17-18, 27 грудня Середній кльов — 6, 12, 19-21 грудня

— 6, 12, 19-21 грудня Не клює — 7-11, 22-26 грудня

Фази Місяця у грудні 2022

Зростаючий Місяць — 1-7 грудня. Повня — 8 грудня. Спадний Місяць — 9-22 грудня. Новий Місяць — 23 грудня. Зростаючий Місяць — 24-31 грудня.

Яку рибу краще ловити в грудні

Ось перелік риби, яка добре клює в перший місяць зими:

минь — добре клює на живця, черв’яка та рибу;

щука — гарно клює на блешню;

судак — активно клює на живця і блешню;

великий окунь — охоче клює на гнійного черв’яка, мотиля та ручейника.

Де ловити рибу в грудні

Якщо вода ще не вкрилась льодом та не встигла охолонути, то риба гарно клюватиме протягом всього дня у будь-якій водоймі.

Однак якщо на воді вже є крига (навіть тонкий шар), то краще відмовитись від риболовлі на невеликих закритих водоймах з рясною трав’яною рослинністю. Адже там риби швидко відчувають нестачу кисню та стають млявими.

Тому з першим льодом варто переходити на великі проточні озера та річки. Там, на мілководді, можна зловити дрібну рибку (маленького окуня, йоржа, плотву), а з наростанням шару льоду на водоймі можна буде полювати вже й на щуку, судака та великого окуня.

Сприятливі дні для риболовлі в грудні 2022 — детально

Місячний календар рибалки на 1-3 грудня

На активність риби впливають фази супутника Землі. Зростаючий Місяць пожвавлює водних жителів, а тому в ці дні любителям риболовлі гріх не скористатись такою перевагою.

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Місячний календар рибалки на 13-16 грудня

Попри спадний Місяць у цей період гарно клюватимуть хижаки, а ось мирні теплолюбні риби дійсно заляжуть на дно, очікуючи зміни умов зовнішнього середовища.

Для того, щоб твоя риболовля була успішною, використовуй великі зимові блешні та жерлиці, на які часто трапляються хижаки.

Місячний календар рибалки на 28-31 грудня

Зростаючий Місяць знову активізує рух риби у воді. Однак погода в ці дні може бути оманливою. Виходь на лід тільки, якщо товщина його шару не менше 10-12 см.

Орієнтуйся на колір льоду — чим він темніший, тим міцніша крига. А отже можна безпечно виходити на зимову риболовлю. Однак уникай сильного снігопаду та яскравих сонячних годин.

Коли риба не клюватиме в грудні 2022

Місячний календар рибалки на 7-11 грудня

У цей період Місяць буде спадним, а отже риба клюватиме мляво або ж узагалі риболовля не принесе ніяких результатів.

Крім того, на воді треба проявляти особливу обережність та увагу. У ці дні краще займись чимось іншим.

Місячний календар рибалки на 22-26 грудня

У ці дні очікується, що температура в різних регіонах України вночі опускатиметься до -10°C та нижче. А відтак риба спускатиметься глибоко на дно, де вода тепліша.

Очікувати на гарний кльов у цей час не варто. Особливо варто утриматись від риболовлі на новий Місяць (23 грудня).

В усі інші дні місяця можна сміливо йти на риболовлю та очікувати на хороший чи середній кльов, якого цілком вистачить на апетитну юшку для родини.

Космічні дії впливають не лише на поведінку тварин та риб, а й на самопочуття людей. Читай, коли очікуються магнітні бурі в грудні 2022.

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