Не страшно, якщо підготуватися! Магнітні бурі в грудні 2022: дати та рекомендації

Існують теорії, що війна в Україні викликана багатьма факторами, і один з них — ряд планет та зірок, які негативно вплинули на настрої у світі. Хай там як, ми знаємо головну причину цієї війни — кровожерливі росіяни, які все своє існування точать зуби на нашу країну.

Але от на що точно впливають космічні дії, то це на самопочуття людей на Землі. Одним із найбільш впливових явищ є магнітні бурі. І важливо спостерігати за днями, коли магнітні бурі активні, та планувати свій графік відповідно до цих дат.

Адже від твоєї продуктивності залежить якість виконаної роботи та кількість енергії та сил, які ти витратиш на працю. Дивись календар магнітних бур у грудні 2022 року від Вікна-новини.

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Магнітні бурі в грудні 2022

Грудень буде не такий насичений на магнітні бурі, як попередній листопад. Цього місяця можна не чекати сильних сплесків. Але більшість бур у грудні будуть середньої інтенсивності.

Під час таких днів варто більше прислухатися до себе та свого самопочуття, намагатися більше відпочивати та проводити час за улюбленими справами. Детальніше про кожен день та поради для того, щоб без ускладнень пережити магнітні бурі в грудні — читай у матеріалі.

7–10 грудня: середина другого тижня грудня почнеться із магнітних бур середньої інтенсивності. У цей період важливо утримуватися від фізичних навантажень.

Симптоми під час магнітних бур, навіть слабких чи середніх, різняться у кожної людини, але серед основних: головний біль та запаморочення, підвищення чи зниження тиску, порушення сну та сонливість удень, дратівливість та біль у суглобах.

Тож у період з 7 по 10 грудня варто обмежити вживання важкої та шкідливої їжі, натомість збільшити вживання простої води. До речі, газовані напої, кофеїновмісних та алкоголю також варто уникати або ж зменшити до мінімуму.

15–17 грудня: у цей час треба максимально уникати стресових ситуацій — наскільки це можливо у сьогоденні. Якщо є змога, краще додати до вечірньої рутини прогулянки у швидкому чи звичному темпі.

А ще не забувай про режим сну, який допоможе організму легше перенести кліматичні та магнітні зміни.

21–23 грудня: у цей період настане слабка магнітна буря. Можна провести час із друзями чи близькими у більш спокійній атмосфері. Щоб зменшити вплив магнітних бур, намагайся дотримуватися здорового способу життю.

Не забувай і про аптечку в період активації магнітних бур: при нудоті, болю в голові чи суглобах не треба терпіти незручності.

Як пережити магнітні бурі в грудні 2022

Щоб звести до мінімуму негативний вплив бур, потрібно дотримуватися правил здорового способу життя та дослухатися до власного організму.

Відмовся від кави, алкоголю, енергетичних напоїв. Найкраще їх замінити зеленим або трав’яним чаєм. Лягай спати в той самий час. Сон має тривати принаймні сім годин. Перед сном приймай контрастний душ: так ти покращиш кровообіг в тілі та швидше поринеш в сон. Більше часу проводь на свіжому повітрі та обов’язково провітрюй кімнату щодня. Гуляй пішки мінімум 30 хвилин в день.

Не забувай про водний баланс, правильне харчування та відпочинок: адже ефективна робота можлива лише за умови якісного відпочинку. А ще — оточи себе приємною атмосферою: уже час подумати над новорічними прикрасами для твоєї квартири! Про модні цього року тренди — у матеріалі.

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