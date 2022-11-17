Не страшно, если приготовиться! Магнитные бури в декабре 2022 года: даты и рекомендации

Есть теории, что война в Украине вызвана многими факторами, и один из них — ряд планет и звезд, которые негативно повлияли на настроения в мире. Как бы то ни было, мы знаем главную причину этой войны — кровожадные россияне, которые все свое существование точат зубы на нашу страну.
Но вот на что влияют космические действия, так это на самочувствие людей на Земле. Одни из наиболее влиятельных явлений — магнитные бури. Важно наблюдать за днями, когда магнитные бури активны, и планировать свой график в соответствии с этими датами.
Ведь от твоей продуктивности зависит качество проделанной работы и количество энергии и сил, которые ты потратишь на труд. Смотри календарь магнитных бурь в декабре 2022 года от Вікна-новини.
Декабрь будет не так насыщен магнитными бурями, как ноябрь. В этом месяце можно не ожидать сильных магнитных бурь. Но большинство бурь в декабре будут средней интенсивности.
В такие дни следует больше прислушиваться к себе и своему самочувствию, стараться больше отдыхать и проводить время за любимыми делами. Подробнее о каждом дне и советах для того, чтобы без осложнений пережить магнитные бури в декабре — читай в материале.
7–10 декабря: середина второй недели декабря начнется с магнитных бурь средней интенсивности. В этот период важно воздерживаться от физических нагрузок.
Симптомы при магнитных бурях, даже слабых или средних, отличаются у каждого человека, но среди основных: головная боль и головокружение, повышение или понижение давления, нарушение сна и сонливость днем, раздражительность и суставная боль.
Симптомы при магнитных бурях, даже слабых или средних, отличаются у каждого человека, но среди основных: головная боль и головокружение, повышение или понижение давления, нарушение сна и сонливость днем, раздражительность и суставная боль.
Поэтому в период с 7 по 10 декабря следует ограничить употребление тяжелой и вредной пищи, увеличив употребление простой воды. Кстати, газированных напитков, кофеиносодержащих и алкоголя также следует избегать или же уменьшить их до минимума.
15–17 декабря: в настоящее время нужно максимально избегать стрессовых ситуаций — насколько это возможно в настоящем. При возможности лучше добавить в вечернюю рутину прогулки в быстром или привычном темпе.
А еще не забывай о режиме сна, который поможет организму легче перенести климатические и магнитные изменения.
А еще не забывай о режиме сна, который поможет организму легче перенести климатические и магнитные изменения.
21–23 декабря: в этот период наступит слабая магнитная буря. Это время можно провести время с друзьями или близкими в более спокойной атмосфере. Чтобы уменьшить влияние магнитных бурь, старайся соблюдать здоровый образ жизни.
Не забывай и об аптечке в период активации магнитных бурь: при тошноте, головной боли или суставах не нужно терпеть неудобства.
Чтобы свести к минимуму негативное влияние бурь, нужно соблюдать правила здорового образа жизни и прислушиваться к своему организму.
Не забывай о водном балансе, правильном питании и отдыхе: ведь эффективная работа возможна только при условии качественного отдыха. А еще — окружи себя приятной атмосферой: пора подумать над новогодними украшениями для твоей квартиры! О модных в этом году трендах — в материале.
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