Не страшно, если приготовиться! Магнитные бури в декабре 2022 года: даты и рекомендации

Есть теории, что война в Украине вызвана многими факторами, и один из них — ряд планет и звезд, которые негативно повлияли на настроения в мире. Как бы то ни было, мы знаем главную причину этой войны — кровожадные россияне, которые все свое существование точат зубы на нашу страну.

Но вот на что влияют космические действия, так это на самочувствие людей на Земле. Одни из наиболее влиятельных явлений — магнитные бури. Важно наблюдать за днями, когда магнитные бури активны, и планировать свой график в соответствии с этими датами.

Ведь от твоей продуктивности зависит качество проделанной работы и количество энергии и сил, которые ты потратишь на труд. Смотри календарь магнитных бурь в декабре 2022 года от Вікна-новини.

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Магнитные бури в декабре 2022

Декабрь будет не так насыщен магнитными бурями, как ноябрь. В этом месяце можно не ожидать сильных магнитных бурь. Но большинство бурь в декабре будут средней интенсивности.

В такие дни следует больше прислушиваться к себе и своему самочувствию, стараться больше отдыхать и проводить время за любимыми делами. Подробнее о каждом дне и советах для того, чтобы без осложнений пережить магнитные бури в декабре — читай в материале.

7–10 декабря: середина второй недели декабря начнется с магнитных бурь средней интенсивности. В этот период важно воздерживаться от физических нагрузок.

Симптомы при магнитных бурях, даже слабых или средних, отличаются у каждого человека, но среди основных: головная боль и головокружение, повышение или понижение давления, нарушение сна и сонливость днем, раздражительность и суставная боль.

Поэтому в период с 7 по 10 декабря следует ограничить употребление тяжелой и вредной пищи, увеличив употребление простой воды. Кстати, газированных напитков, кофеиносодержащих и алкоголя также следует избегать или же уменьшить их до минимума.

15–17 декабря: в настоящее время нужно максимально избегать стрессовых ситуаций — насколько это возможно в настоящем. При возможности лучше добавить в вечернюю рутину прогулки в быстром или привычном темпе.

А еще не забывай о режиме сна, который поможет организму легче перенести климатические и магнитные изменения.

21–23 декабря: в этот период наступит слабая магнитная буря. Это время можно провести время с друзьями или близкими в более спокойной атмосфере. Чтобы уменьшить влияние магнитных бурь, старайся соблюдать здоровый образ жизни.

Не забывай и об аптечке в период активации магнитных бурь: при тошноте, головной боли или суставах не нужно терпеть неудобства.

Как пережить магнитные бури в декабре 2022

Чтобы свести к минимуму негативное влияние бурь, нужно соблюдать правила здорового образа жизни и прислушиваться к своему организму.

Откажись от кофе, алкоголя, энергетических напитков. Лучше всего их заменить зеленым или травяным чаем.

Ложись спать в одно и то же время. Твой сон должен длиться минимум семь часов.

Перед сном принимай контрастный душ: так ты улучшишь кровообращение в теле и скорее погрузишься в сон.

Больше времени проводи на свежем воздухе и обязательно проветривай комнату каждый день.

Гуляй пешком минимум 30 минут в день.

Не забывай о водном балансе, правильном питании и отдыхе: ведь эффективная работа возможна только при условии качественного отдыха. А еще — окружи себя приятной атмосферой: пора подумать над новогодними украшениями для твоей квартиры! О модных в этом году трендах — в материале.

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