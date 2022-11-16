Кофе, фаст-фуд и не только: какие офисные привычки в питании вредят твоему здоровью

Каждый день ты погружаешься с головой в работу и можешь даже не заметить, как забываешь поесть. Или, вспоминая об этом, быстро бежишь в ближайший магазин или кафе возле офиса, чтобы прихватить с собой в лучшем случае сэндвич.

Такие привычки в питании могут казаться абсолютно безвредными до тех пор, пока не заболит живот или цифра на весах прыгнет до непривычной отметки.

Диетолог Светлана Фус уверяет, что с этим можно легко справиться, но сначала нужно понять, какие именно привычки вредят твоему здоровью.

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Много тонизирующих напитков

Любишь часто делать чай, чтобы было приятнее сидеть за рабочим ноутбуком? Или же твое утро не начинается без кофе? Это довольно распространенные привычки, но вредят они именно в избыточном количестве.

Частое потребление чая, кофе или даже энергетиков может нарушить усвоение железа и кальция в организме. Кроме того, после них ты уже не сможешь заснуть в то время, когда захочешь, и будешь чувствовать даже больше усталости, чем прежде.

Большие перерывы между приемами пищи и частые перекусы

Кажется, самое простое решение — это всегда иметь что-нибудь под рукой, чтобы не быть голодными. Однако такое питание может привести к застойным процессам в желчевыводящих путях, а также обострению хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта.

Однообразное питание

Иногда просто не хочется придумывать ничего нового, а потому приходится есть какое-то довольно привычное блюдо, которое ты всегда берешь с собой в офис или покупаешь рядом с ним.

Так легче, не нужно думать, что приготовить.

Однако из-за такой привычки организм часто недополучает определенные витамины и минералы. И если за один раз это будет незаметно, то позже дефицит даст о себе знать.

Пища быстрого приготовления и фаст-фуд

В такой пище часто может быть превышена доза глюкозы и жиров, что может способствовать развитию сахарного диабета, а также нарушению обмена веществ.

Лишнее употребление сладостей

Также существует миф, что для лучшей работы мозга нужно больше сладкого. Однако это неправда, поскольку снижение работоспособности зависит часто от неполноценного и нерегулярного питания.

Поэтому для повышения своей эффективности следует нормализовать режим питания. А также увеличить в рационе количество фруктов, овощей и зелени, чтобы организм смог получать достаточное количество витаминов.

Многие, кто стремятся сделать свое питание полезным не только для себя, но и для планеты, отказываются от мяса. Читай, как живут веганы в Украине и в США.

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