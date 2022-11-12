Один день с веганом: изменила ли что-нибудь война, страдает ли кошелек и как живут веганы в Украине и США

Несмотря на то, что тема веганства и вегетарианства в Украине часто обсуждается, до сих пор существует много предостережений и мифов.

Они в свою очередь значительно усложняют и жизнь людей, не употребляющих продукты животного происхождения, и развитие самого движения веганства и вегетарианства.

Редакция Вікна-новини пообщалась с семейными парами, которые во время войны продолжают соблюдать веганские устои и рассказали о своем веганском пути. Но мы призываем: если ты планируешь отказаться от многих базовых продуктов, обязательно проконсультируйся со своим врачом.

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Надо научиться не жить по шаблону. Украинские веганы

Мария и Роман — убежденные веганы. Сейчас они оба с головой ушли в веганскую жизнь и помогают другим желающим перейти на такое питание: ездят на ретриты и проводят лекции. Свое движение каждый из них начал достаточно недавно: в 2018 году 19-летняя Мария Манч решила полностью изменить свой образ жизни и отказаться от продуктов животного происхождения из-за состояния своей кожи.

— Я понимала, что что-то не так, но причину найти не могла. Случайно однажды наткнулась на видео, где рассказали о связи кожных сыпей и молочных продуктов. Уже со временем меня заинтересовало мое здоровье в контексте веганства: я узнавала эту культуру из сериалов, различных видео и литературы.

Уже сейчас они сидят преимущественно на сыроедении, и очень редко употребляют приготовленную пищу. Но все это произошло уже после продолжительного перехода на цельное чистое растительное питание.

Я очень резко перешла из привычного питания на растительное — буквально через месяц. Не было даже перехода к вегетарианству, а сразу веганство. Тогда было лето и мне не составляло труда заменить мясо овощами, фруктами и ягодами.

Девушка признается: тогда это помогло, потому что улучшилось не только состояние кожи, но и общее самочувствие.

История любви с Романом началась тогда, когда Мария уже более двух лет была веганкой. Именно она рассказала ему все, что раньше помогло девушке найти гармонию с собой и собственным телом. С того времени от продуктов животного происхождения отказался и парень.

— Веганство нас свело вместе, а не вносило какие-то негативные коррективы в отношения. Ибо мы вместе идем в одном направлении и вдохновляем друг друга.

Как война влияет на обилие продукции?

По словам Марии, никакие критические или существенные изменения они с парнем не заметили: необходимые продукты можно найти в любом магазине. Правда, ощутимо повысились цены на позиции в ежедневном списке необходимого.

— Грустно за херсонским арбузами, которых в этом году не привезли. Но это временно, — уверенна Мария.

Со старой, не веганской жизнью Мария навсегда порвала: продукты, от которых когда-то отказалась сейчас выглядят для нее простой текстурой и мусором, она добавляет, что эти продукты не запрещены, а просто лишние в ее жизни.

— Нет никакого желания брать продукты животного происхождения, потому что у меня есть сбалансированное питание, умею классно готовить и понимаю, что это приносит мне пользу. Я никогда не призываю никого переходить на мой стиль питания, — уверяет девушка. — Я вдохновляю тех, кто давно об этом мечтал и делюсь своим опытом.

Нет смысла “лезть в чужую тарелку” и спорить о том, кто и что должен есть. Каждый к такому решению придет своими силами.

Такого же мнения и парень Марии Роман Лазука: говорит, что еще полтора года назад он не мог спокойно пройти мимо продуктов, от которых отказался. Однако сейчас никакого соблазна он не испытывает — ему все равно на полки в супермаркете.

Вход в другую жизнь

Мария говорит: веганство — это не только о еде, но и о чем-то гораздо большем. Это становится стилем новой жизни, где тебе порой придется готовить себе отдельную тарелку на застольях. Но сначала веганство — это об этике, уже дальше — о еде и здоровье, и напоследок — дверь к саморазвитию и духовному миру.

— Ты избавляешься от всех паттернов, стереотипов и приходишь к совершенно чистому существованию, в котором совершенно по-новому смотришь на мир.

Когда ты перестаешь жить по шаблону, появляется понимание, что ты сделал выбор самостоятельно. Я начала замечать то, чего раньше не видела совсем — и это не только о питании.

Роман никогда не призвал никого переходить на веганство, но помогает тем, кто этого желает.

— Когда есть запрос — я на него реагирую и помогаю. Это переломный момент, который нужно проходить совместно с кем-то.

Вместе с тем Мария говорит: если идти к такой жизни не сознательно, а по принуждению или по другим неважным причинам, запрещая себе употреблять любимые продукты, могут происходить срывы.

— Когда мы идем от крайностей к крайностям и запрещаем себе что-нибудь — этого обязательно захочется больше всего. Должна быть сознательная цель и самопонимание, чтобы не сорваться.

После отката к полноценному рациону следует снова начинать плавный, постепенный переход к веганству, но только тогда, когда этот выбор осознанный, — подчеркивает девушка.

Чтобы перейти на веганство, окончательно я советую забирать из своего привычного питания продукты постепенно, по одному. И заменять их веганские альтернативы.

— Также важно работать над психосоматикой: прорабатывать привычки, традиции, убеждения, друзья и семья оказывают большое влияние на то, каким именно будет твой переход на веганство.

Веган-корзина: что в нее входит в Украине

В веганскую корзину обычно входит восемь категорий продуктов: овощи, фрукты, зелень, орехи, семена, крупы, бобовые и злаковые. Стоимость такой корзины может быть совершенно разной, потому что все зависит от индивидуальных пожеланий вегана.

— Можно покупать еду в супермаркетах, но там получится и дороже, и невкусно. А вот покупая фрукты, овощи и разную зелень на базарах мы получаем и качественную, и дешевую продукцию, к тому же — поддерживаем сельскохозяйственные угодья.

Чтобы плавно перейти на веганство, достаточно пропорционально уменьшать пищу животного происхождения и добавлять пищу растительного происхождения.

Мария убеждена, что сначала из рациона следует убрать не животные продукты, а присутствующие в нашей жизни стимуляторы:

кофе;

сахар;

алкоголь;

курение.

Впоследствии каждый ориентируется на себя: кому-то проще отказаться от мяса, а кому-то от молочных продуктов. Мясную продукцию можно заменить фалафелем и бобовыми, а молоко можно заменить растительным молоком, семенами и орехами.

Сливочное масло с легкостью можно заменить кокосовым, а вкус яйца имеет черную соль, — рассказывает Мария. — На самом деле многие животные продукты можно заменить на вкусные и полезные растительные. От сахара помогут отказаться от сухофруктов.

Главное: есть достаточно овощей и фруктов, потому что именно в них есть больше питательных веществ, которые насыщают наш организм.

Оковы советского питания: чего не стоит говорить вегану?

Веганы действительно обижаются, если их родные или близкие не воспринимают их позицию относительно питания. Например, тайком подкладывать в какие-нибудь блюда молоко, масло и даже мясо.

— Вот эти разговоры, что я ошибаюсь, делаю неправильно и тому подобное — это очень неприятные вещи. Это полное неуважение к моему выбору, необоснованная критика и подрыв веры в себя и пренебрежение к человеку.

Поэтому, когда выбираешь непопулярную позицию по отношению к собственной жизни, нужно быть готовым отстаивать ее по-взрослому. Строить границы с близкими и показывать, что это не детские прихоти.

А вот Роман вспоминает: неоднократно уходил от гостей голодным. Сначала он сам не афишировал своей позиции по питанию. Но теперь все его близкие и друзья знают, что он веган и сыроед, поэтому еда всегда соответствует той, которую он мог есть.

— Но раньше были ситуации, когда я недоедал и шел с пустым желудком домой. Но я не обижался — такое бывает у каждого.

“Почему другим не будет вреда, а тебе — точно причиняется!?”

Наши следующие герои — Мария Грабина и Лукаш Бирицкий — живут в Дубае. Свой путь каждый начинал по-разному. Лукаш в 2020 году решил не употреблять продукты животного происхождения и сейчас не жалеет об этом вовсе. Мария поначалу очень боялась, что не сможет балансировать углеводы, жиры и протеин, потребляя растительную пищу.

— Я не был веганом в Украине, потому что туристам это всегда тяжелее. Поэтому каждый раз, когда я был за границей, в какой-то мере приходилось возвращаться к мясу, — признается Лукаш.

В Польше разнообразие продуктов было немного больше, и я мог планировать и готовить себе еду, поэтому в своей рутине веганом оставаться было проще.

О том, что пока в Польше гораздо легче найти заменители тех или иных продуктов, чем в Украине, говорит и Мария.

Близкие пары реагировали на их позицию похоже: не противились, но им было трудно понять, откуда еще можно брать белок, как не из мяса.

— Особенно я это замечала, когда приезжала к моей бабушке, — рассказывает Мария. — Я не толерую лактозу, а она давала какую-нибудь сметанку, молочко или сыр. Всегда ей говорила: “бабушка, я не толерую лактозу, я не могу ее есть, мне будет плохо”. Но она не понимала, почему всем остальным от этого нет никакого вреда, а вот мне — есть.

Тем не менее они с Лукашем никогда не призывают никого перейти на веганство.

Дешевле или подороже?

Лукаш уверен, что обычное питание обходилось ему гораздо дороже, чем веганское.

— Те продукты, которые я использовал, были в большинстве своем в огромных пакетах по пять килограммов, и единственное, что мне нужно сейчас покупать — это овощи и тофу.

Очень эффективно, мне не нужно идти в магазин, я заказываю доставку этих продуктов. Поэтому да — с точки зрения финансов и логистики — это проще и дешевле.

Когда я была в Польше, все веганские штуки — соевые сосиски, соевое мясо, сырные дрожжи — то оно все было на самом деле гораздо дешевле, и реально быть веганом или вегетарианцем в Польше было легче и дешевле, — заключает Мария.

Веганство за границей

Анастасия Петренко сейчас проживает в США. Признается, что в Штатах с веганством гораздо сложнее, чем в Украине.

О своем переходе говорит: это было очень плавное и продуманное решение. Когда была в Греции, то познакомилась с девушкой-веганкой. За продолжительное время общения с новой знакомой Анастасия поняла: все необходимые микроэлементы и витамины организм может брать из овощей и фруктов.

Веганское меню гораздо шире, чем может показаться вначале. Лазанью можно приготовить из тыквы, а равиоли — с фундуком. Даже майонез можно сделать из орехов кешью — и по вкусу он практически не отличается от традиционного.

Полностью на веганство девушка перешла, когда познакомилась со своим парнем Григорием Виткуном — он тоже веган.

Анастасия говорит, что веганить за границей не дороже, чем в Украине. Правда, там ты сможешь достать больше интересных вещей: конопляные семена, разную растительную муку или тофу десятков видов.

Девушка, как и другие наши герои, уверена: нет смысла кого-нибудь призывать переходить на веганство или изменять какие-либо привычки. Потому что все это — личное дело каждого. Она убеждена, что само принуждение отбивает желание человека отказаться от продуктов животного происхождения.

Продукты растительного происхождения также насыщают нас, как это делает зарядное устройство с нашими телефонами.

Не было и без сложных времен: когда началась война в Украине, Анастасия с Григорием были в Испании. Девушка рассказывает, что тогда у них не было времени готовить себе самим, так что могли забежать в кафе или ресторан и поесть там.

— Испания богата мясными блюдами, а большинство блюд в себе содержат продукты животного происхождения. Одним салатом ты не насытишься, а альтернатив — не было. Пришлось снова есть мясо — думали о том, что делать дальше и как жить не в родной стране.

Как заменить мясные продукты?

В личном топе Анастасия выделяет несколько групп продуктов, которыми они с парнем заменили мясо в рационе. Среди них: грибы, тофу, сейтан и бобовые. Рыбу можно заменить орехами. А насытить организм с легкостью можно с помощью потребления цветной капусты, содержащей в себе больше всего белка по сравнению с другими овощами, а также баклажаном.

Часто веганы употребляют семена тыквы, но они также очень калорийны, поэтому с ними следует быть осторожными, — отмечает Анастасия.

— Следует не заменять какие-то позиции другими, а пытаться добавить в рацион как можно больше разных групп продуктов.

Если ты до сих пор думаешь, что веганская еда не может насытить человека, то прочти нашу историю о веганстве и вегетарианстве на войне. Рассказываютволонтеры, которые снабжают нашим военным растительную пищу.

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