Один день з веганом: чи змінила щось війна, як впливає на гаманець та як живуть вегани в Україні та США

Попри те, що тема веганства та вегетаріанства в Україні є часто обговорюваною, й досі існує багато пересторог та міфів.

Вони, своєю чергою, значно ускладнюють і життя людей, що не вживають продукти тваринного походження, і розвитку самого руху веганства та вегетаріанства.

Редакція Вікна-новини поспілкувалася з двома сімейними парами, які під час війни продовжують дотримуватися веганських засад та розповіли про свій веганський шлях. Але ми закликаємо: якщо ти плануєш відмовитися від багатьох базових продуктів — обов’язково проконсультуйся зі своїм лікарем.

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Треба навчитись не жити за шаблоном. Українські вегани

Марія та Роман — переконані вегани. Зараз вони з головою поринули у веганське життя та допомагають іншим охочим перейти на таке харчування: їздять на ретрити та проводять лекції. Свій рух кожен з них почав досить недавно: у 2018 році 19-річна Марія Манч вирішила повністю змінити свій стиль життя та відмовитися від продуктів тваринного походження через стан своєї шкіри.

— Я розуміла, що щось не так, але причини знайти не могла. Випадково якось натрапила на відео, де розповіли про зв’язок шкірних висипів та молочних продуктів. Уже з часом мене зацікавило моє здоров’я в контексті веганства: я дізнавалася про цю культуру з серіалів, різних відео та літератури.

Уже зараз вони сидять переважно на сироїдінні, і дуже рідко вживають приготовану їжу. Але все це відбулося уже після тривалого переходу на цільне чисте рослинне харчування.

Я дуже різко перейшла зі звичного харчування на рослинне — буквально за місяць. Не було навіть переходу до вегетаріанства, а одразу — веганство. Тоді було літо і мені не було важко замінити м’ясо овочами, фруктами та ягодами.

Дівчина зізнається: тоді це допомогло, бо покращився не лише стан шкіри, а й загальне самопочуття.

Історія кохання з Романом розпочалася тоді, коли Марія уже понад два роки була веганкою. Саме вона розповіла йому про все те, що раніше допомогло дівчині віднайти гармонію з собою та власним тілом. Відтоді від продуктів тваринного походження відмовився й хлопець.

— Веганство нас звело разом, а не вносило якісь негативні корективи у стосунки. Бо ми разом йдемо в одному напрямку й надихаємо одне одного.

Як війна впливає на розмаїття продукції?

За словами Марії, жодних критичних чи суттєвих змін вони із хлопцем не помітили: необхідні продукти можна знайти у будь-якому магазині. Щоправда, відчутно підвищилися ціни на всі позиції у щоденному списку необхідного.

— Сумно за херсонськими кавунами, яких цьогоріч не привезли. Але це тимчасово, — запевняє Марія.

Зі старим не веганським життям Марія назавжди порвала: продукти, від яких колись відмовилася, зараз виглядають для неї простою текстурою та сміттям — тож вона додає, що ці продукти не заборонені, а просто зайві у її житті.

— Немає бажання брати продукти тваринного походження, бо я маю збалансоване харчування, вмію класно готувати та розумію, що це приносить мені користь. Я ніколи не закликаю нікого переходити на мій стиль харчування, — запевняє дівчина. — Я надихаю тих, хто давно про це мріяв і ділюся власним досвідом.

Немає сенсу “лізти у чужу тарілку” та сперечатися про те, хто і що повинен їсти. Кожен до такого рішення приходить самотужки.

Такої ж думки й хлопець Марії Роман Лазука: каже, що ще півтора року тому він не міг спокійно пройти повз продукти, від яких відмовився. Проте зараз жодної спокуси він не відчуває — йому абсолютно все одно на полиці в супермаркеті.

Вхід до іншого життя

Марія каже: веганство — це не лише про їжу, а й про щось набагато більше. Це стає стилем нового життя, де тобі деколи доводитиметься готувати собі окрему тарілку на застіллях. Але спершу, веганство — це про етику, уже далі — про їжу та здоров’я, і наостанок — двері до саморозвитку та духовного світу.

— Ти позбуваєшся усіх патернів, стереотипів і приходиш до зовсім чистого існування, в якому абсолютно по-новому дивишся на світ.

Коли ти перестаєш жити за шаблоном, з’являється розуміння, що ти нарешті зробив вибір самостійно. Я почала помічати те, чого раніше не бачила зовсім — і це не лише про харчування.

Роман ніколи не закликав нікого переходити на веганство, але він допомагає тим, хто цього бажає.

— Коли є запит — я на нього реагую і допомагаю. Бо це переломний момент, який треба проходити спільно з кимось.

Разом з тим, Марія каже: якщо йти до такого життя не свідомо, а з примусу чи через інші неважливі причини, забороняючи собі вживати улюблені продукти — можуть відбуватися зриви.

— Коли ми йдемо від крайнощів до крайнощів та забороняємо собі щось — цього обов’язково захочеться найдужче. Повинна бути свідома ціль та саморозуміння, аби не зірватися.

Після відкату до повноцінного раціону варто знову починати плавний, поступовий перехід до веганства, але лише тоді, коли цей вибір є усвідомленим, — наголошує дівчина.

Аби перейти на веганство остаточно я раджу забирати зі свого звичного харчування продукти поступово, по одному. І заміняти їх веганські альтернативи.

— Також важливо працювати над психосоматикою: пропрацьовувати звички, традиції, переконання. Друзі та сім’я дуже впливають на те, яким саме буде твій перехід на веганство.

Веган-кошик: що до нього входить в Україні

До веганського кошика зазвичай входить вісім категорій продуктів: овочі, фрукти, зелень, горіхи, насіння, крупи, бобові та злакові. Вартість такого кошика може бути абсолютно різною, бо все залежить від індивідуальних побажань вегана.

— Можна купувати їжу у супермаркетах, але там вийде і дорожче, і несмачно. А ось купуючи фрукти, овочі та різну городину на базарах, ми отримуємо і якісну та дешеву продукцію, і підтримуємо сільськогосподарські угіддя.

Аби плавно перейти на веганство достатньо пропорційно зменшувати їжу тваринного походження та додавати їжу рослинного походження.

Марія переконана, що спочатку з раціону варто забрати не тваринні продукти, а стимулятори, які присутні в нашому житті:

кава;

цукор;

алкоголь;

куріння.

Згодом кожен орієнтується на себе: комусь простіше відмовитися від м’яса, а комусь — від молочних продуктів. М’ясну продукцію можна замінити фалафелем та бобовими, а молоко можна замінити рослинним молоком, насінням та горіхами.

Вершкове масло з легкістю можна замінити на кокосове, а смак яйця має чорна сіль, — розповідає Марія. — Насправді є багато чого, що може замінити тваринні продукти на смачні та корисні рослинні. Від цукру допоможуть відмовитися сухофрукти.

Головне: їсти вдосталь овочів та фруктів, бо саме в них міститься найбільше поживних речовин, які насичують наш організм.

Кайдани радянського харчування: чого не варто казати веганові?

Вегани справді ображаються, якщо їхні рідні чи близькі не сприймають їхньої позиції стосовно харчування. Наприклад, потайки підкладати в якісь страви молоко, масло та навіть м’ясо.

— Ось ці розмови, що я помиляюся, роблю неправильно тощо — це дуже неприємні речі. Це повна неповага до мого вибору, необґрунтована критика, підривання віри в себе та зневага до людини.

Тож коли обираєш непопулярну позицію стосовно власного життя, треба бути готовим відстоювати її по-дорослому. Будувати кордони з близькими та показувати, що це не дитячі забаганки.

А ось Роман згадує: неодноразово йшов від гостей голодним. Спочатку він сам не афішував своєї позиції щодо харчування. Але тепер всі його близькі та друзі знають, що він веган та сироїд, тож їжа завжди відповідає тій, яку б він міг їсти.

— Але раніше були ситуації, що я недоїдав та йшов з пустим шлунком додому. Але я не ображався — таке буває в кожного.

“Чому іншим не буде шкоди, а тобі — точно заподіюється!?”

Наші наступні герої — Марія Грабіна та Лукаш Бірицький — живуть в Дубаї. Свій шлях кожен з них починав по-різному. Лукаш у 2020 вирішив не вживати продукти тваринного походження і зараз не шкодує про це зовсім. Марія спочатку дуже боялася, що не зможе балансувати вуглеводи, жири та протеїн, споживаючи цілковито рослинну їжу.

— Я не був веганом в Україні, бо туристам це завжди важче. Тому кожного разу, коли я був за кордоном — певною мірою доводилося повертатися до м’яса, — зізнається Лукаш.

У Польщі різноманітність продуктів була трохи більшою, і я міг планувати та готувати собі їжу, тому у своїй рутині веганом залишатися було простіше.

Про те, що поки у Польщі набагато легше знайти замінники тих чи інших продуктів, аніж в Україні, говорить і Марія.

Близькі пари реагували на їхню позицію дещо схоже: не противилися, але їм було важко зрозуміти, звідки іще можна брати білок, як не з м’яса.

— Особливо я це помічала, коли приїжджала до моєї бабусі, — розповідає Марія. — Я не толерую лактозу, а вона давала якусь сметанку, молочко або сир. Завжди їй говорила: “бабцю, я не толерую лактозу, я не можу її їсти, мені буде погано”. Але вона не розуміла, чому усім іншим від цього немає ніякої шкоди, а ось мені — є.

Попри це, вони з Лукашем ніколи не закликають нікого перейти на веганство.

Дешевше чи дорожче?

Лукаш впевнений, що звичайне харчування обходилося йому набагато дорожче, аніж веганське.

— Ті продукти, які я використовував, були здебільшого у величезних пакетах по п’ять кілограмів, і єдине, що мені потрібно зараз купувати — це овочі та тофу.

Дуже ефективно, мені не потрібно йти до магазину, я замовляю доставку цих продуктів. Тому так — з точки зору фінансів і логістики — це простіше і дешевше.

Коли я була у Польщі, то усі веганські штуки — соєві сосиски, соєве м’ясо, сирні дріжджі — то воно усе було насправді набагато дешевше, і реально бути веганом або вегетаріанцем у Польщі було легше і дешевше, — висновує Марія.

Веганство за кордоном

Анастасія Петренко зараз проживає у США. Зізнається, що у Штатах з веганством набагато складніше, аніж в Україні.

Про свій перехід каже: це було дуже плавне та продумане рішення. Коли була в Греції, то познайомилася з дівчиною-веганкою. За тривалий час спілкування із новою знайомою Анастасія зрозуміла: всі необхідні мікроелементи та вітаміни організм може брати з овочів та фруктів.

Веганське меню набагато ширше, ніж може здатися спочатку. Лазанью можна приготувати із гарбуза, а равіолі — з фундуком. Навіть майонез можна зробити з горіхів кеш’ю — і на смак він практично не відрізняється від традиційного.

Повністю на веганство дівчина перейшла, коли познайомилася зі своїм хлопцем Григорієм Віткуном — він також веган.

Анастасія каже, що веганити за кордоном не дорожче, аніж в Україні. Щоправда, там ти зможеш дістати більше цікавих речей: конопляне насіння, різне рослинне борошно чи тофу десятків видів.

Дівчина, як і інші наші герої, впевнена: немає сенсу когось закликати переходити на веганство чи змінювати будь-які звички. Бо все це — особиста справа кожного. Вона переконана, що саме примус відбиває бажання людини відмовитися від продуктів тваринного походження.

Продукти рослинного походження так само насичують нас, як це робить зарядний пристрій із нашими телефонами.

Не бувало і без складних часів: коли почалася війна в Україні, Анастасія з Григорієм були в Іспанії. Дівчина розповідає, що тоді в них не було часу готувати собі самим, тож могли забігти в кафе чи ресторан та поїсти там.

— Іспанія багата на м’ясні страви, а більшість страв у собі містять продукти тваринного походження. Самим лише салатом ти не наситишся, а альтернатив — не було. Тож довелося знову їсти м’ясо — думали про те, що робити далі та як жити не в рідній країні.

Як замінити м’ясні продукти?

В особистому топі Анастасія виділяє кілька груп продуктів, якими вони з хлопцем замінили м’ясо у раціоні. Серед них: гриби, тофу, сейтан та бобові. Рибу можна замінити горіхами. А наситити організм з легкістю можна за допомогою споживання цвітної капусти, яка містить найбільше білку у порівнянні з іншими овочами, а також баклажаном.

Часто вегани вживають насіння гарбуза, але вони є також і дуже калорійними, тож з ними варто бути обережним, — наголошує Анастасія.

— Варто не замінювати якісь позиції іншими, а намагатися додати до раціону якомога більше різних груп продуктів.

Якщо ти досі думаєш, що веганська їжа не може наситити людину, то прочитай нашу історію про веганство та вегетаріанство на війні. Розповідають волонтери, які постачають нашим військовим рослинну їжу.

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