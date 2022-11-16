Кава, фаст-фуд і не тільки: які офісні звички у харчуванні шкодять твоєму здоров’ю

Щодня ти поринаєш з головою в роботу і можеш навіть не помітити, як забуваєш поїсти. Або ж, згадуючи про це, швиденько біжиш у найближчий магазин чи кав’ярню біля офісу, щоб прихопити з собою у кращому випадку сендвіч.

Такі звички у харчуванні можуть здаватися зовсім нешкідливими аж до того часу, поки не заболить живіт або цифра на вагах стрибне до незвичної позначки.

Дієтологиня Світлана Фус запевняє, що з цим можна легко впоратись, але спочатку потрібно усвідомити, які саме звички шкодять твоєму здоров’ю.

Зараз також дивляться

Багато тонізуючих напоїв

Полюбляєш часто робити чай, щоб було приємніше сидіти за робочим ноутбуком? Або ж твій ранок не починається без кави? Це досить поширені звички, але шкодять вони саме у надмірній кількості.

Якщо часто споживати чай, каву чи навіть енергетики, це може порушити засвоєння заліза та кальцію в організмі. Крім того, після них ти вже не зможеш заснути у той час, коли захочеш, і відчуватимеш навіть більше втоми, ніж до цього.

Великі перерви між прийомами їжі та часті перекуси

Здається, найпростіше рішення — це завжди мати щось під рукою, щоб не бути голодними. Однак таке харчування може призвести до застійних процесів у жовчовивідних шляхах, а також загострення хронічних захворювань шлунково-кишкового тракту.

Одноманітне харчування

Іноді просто не хочеться вигадувати нічого нового, а тому часто доводиться їсти якусь досить звичну страву, яку ти завжди береш із собою в офіс чи купуєш поряд із ним.

Так легше, не потрібно думати, що приготувати.

Проте через таку звичку організм недоотримує певні вітаміни та мінерали. І якщо за один раз це буде непомітно, то пізніше дефіцит дасть про себе знати.

Їжа швидкого приготування та фаст-фуд

У такій їжі досить часто може бути перевищена доза глюкози та жирів, що може сприяти розвитку цукрового діабету, а також порушенню обміну речовин.

Зайве вживання солодощів

Також існує міф, що для кращої роботи мозку потрібно більше солодкого. Проте це неправда, оскільки зниження працездатності залежить часто саме від неповноцінного та нерегулярного харчування.

Тож задля підвищення власної ефективності варто нормалізувати свій режим харчування. А також збільшити у раціоні кількість фруктів, овочів та зелені, щоб організм зміг отримувати достатньо вітамінів.

Чимало людей, які прагнуть зробити своє харчування корисним не тільки для себе, а й для планети, відмовляються від м’яса. Читай, як живуть вегани в Україні та США.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!