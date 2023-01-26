Когда ожидать самого большого клева? Лунный календарь рыбалки на февраль 2023

Некоторые рыбаки считают, что февраль — мертвый сезон. Однако настоящие мастера своего дела могут поймать рыбу в любую погоду и день. Чтобы облегчить для тебя процесс подготовки и выбора даты, Вікна подготовили лунный календарь рыбалки на февраль 2023. Читай, когда будет клевать рыба и какая.
В феврале лучше всего ловить такую рыбу: налим, щука, ерш, судак, окунь, лещ, подлещик, красноперка, плотва, елец.
Эти виды рыб хорошо воспринимают перепады температур и выходят из-под ила.
Для начала февраля лучшими местами для рыбалки являются большие водоемы, где часто меняется уровень воды. Если есть течение, грунтовые воды и перепад глубин — это наиболее удачное место для рыбалки.
Лучше всего будет клевать на мормышку, мелкие кусочки рыбы, мотыль, личинки, жерлицы.
К концу месяца рыба группируется в стаи. Из-за оттепели и перепада температур активизируются ерш, окунь, плотва, густера, лещ и другие виды. Поэтому в эти дни ловить рыбу в неглубоких водоемах будет отлично.
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