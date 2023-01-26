Когда ожидать самого большого клева? Лунный календарь рыбалки на февраль 2023

Некоторые рыбаки считают, что февраль — мертвый сезон. Однако настоящие мастера своего дела могут поймать рыбу в любую погоду и день. Чтобы облегчить для тебя процесс подготовки и выбора даты, Вікна подготовили лунный календарь рыбалки на февраль 2023. Читай, когда будет клевать рыба и какая.

Какую рыбу лучше всего ловить в феврале

В феврале лучше всего ловить такую рыбу: налим, щука, ерш, судак, окунь, лещ, подлещик, красноперка, плотва, елец.

Эти виды рыб хорошо воспринимают перепады температур и выходят из-под ила.

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Календарь рыбалки на февраль 2023

Лучший клев — 9, 10, 11, 12, 23, 24, 25, 26, 27, 28 февраля.

Хороший клев — 1, 7, 8, 13, 14, 15, 22 февраля.

Средний клев — 2, 6, 16, 17, 21 февраля.

Не клюет — 3, 4, 5, 18, 19, 20 февраля.

Благоприятные дни для рыбалки в феврале 2023 — подробно

Лунный календарь рыбака на 9–12 февраля

Для начала февраля лучшими местами для рыбалки являются большие водоемы, где часто меняется уровень воды. Если есть течение, грунтовые воды и перепад глубин — это наиболее удачное место для рыбалки.

Лучше всего будет клевать на мормышку, мелкие кусочки рыбы, мотыль, личинки, жерлицы.

Лунный календарь рыбака на 23–28 февраля

К концу месяца рыба группируется в стаи. Из-за оттепели и перепада температур активизируются ерш, окунь, плотва, густера, лещ и другие виды. Поэтому в эти дни ловить рыбу в неглубоких водоемах будет отлично.

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