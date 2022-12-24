Лучший клев в январе 2023: лунный календарь рыбалки для удачного улова

Для опытных рыбаков даже морозы и плохой клев не помеха! Хороший улов можно добыть в определенное время и соответствующем месте. А Вікна подготовили для тебя лунный календарь рыбалки на январь 2023. Читай, когда будет клевать рыба лучше всего, в нашем материале.
Большинство видов рыбы в это время малоподвижно и неактивно из-за недостатка кислорода и солнечного света в водоемах. Но ты можешь поймать хорошую плотву, окуня, подлещика, пескаря, щуку, леща, жерлицу и густеру.
Чтобы поймать хорошую рыбу, используй прикорм животного происхождения. К примеру, куски рыбы, черви, мотыль, моль и малек.
Чтобы избежать замора рыбы во время рыбалки, делай лунки и искусственные проруби. Так у рыбы будет больше кислорода. Помни, что рыба не всегда ждет тебя в освещенных местах, а может прятаться в кустарниках и в углублениях берегов.
В эти дни, если погода будет тихой и ударят морозы, рыбалка будет отличная. Ведь рыба не любит частое изменение температуры и сильные ветры.
Рыба в этот день может мигрировать в благоприятные места, около искусственных прорубей и лунок. Поэтому лучший клев будет там, где они есть, ведь там больше кислорода. Из ям в благоприятную погоду хорошо клюет лещ, поэтому позаботься о прикорме и снастях для него.
Клева в дни 3–7 января ожидать не стоит, хотя эти дни являются фазой растущей Луны. Но если ты все же хочешь пойти на рыбалку, выбирай для этого глубокие и чистые озера или искусственные водохранилища. Тогда шансы на улов вырастут.
19–23 января рыба не будет клевать. Это связано с изменением погодного и температурного режима. В холодное и снежное время рыба прячется, поэтому клев неустойчив и лучше не тратить время на рыбалку в эти дни.
Ранее мы рассказывали о лунном календаре успешных дней на январь 2023.
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