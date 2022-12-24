Лучший клев в январе 2023: лунный календарь рыбалки для удачного улова

Для опытных рыбаков даже морозы и плохой клев не помеха! Хороший улов можно добыть в определенное время и соответствующем месте. А Вікна подготовили для тебя лунный календарь рыбалки на январь 2023. Читай, когда будет клевать рыба лучше всего, в нашем материале.

Фазы Луны в январе 2023

1–6 и 22–31 января — растущая Луна.

7 января — полнолуние.

8–20 января — убывающая Луна.

21 января — новолуние.

Календарь рыбалки на январь 2023

Лучший клев — 1, 12, 13, 14, 24 января.

Хороший клев — 10, 11, 25, 26, 27, 28, 29 января.

Средний клев — 2, 8, 15, 16, 17, 18 января.

Не будет клевать — 3, 4, 5, 6, 7, 19, 20, 21, 22, 23 января.

Какую рыбу лучше всего ловить в январе

Большинство видов рыбы в это время малоподвижно и неактивно из-за недостатка кислорода и солнечного света в водоемах. Но ты можешь поймать хорошую плотву, окуня, подлещика, пескаря, щуку, леща, жерлицу и густеру.

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Чтобы поймать хорошую рыбу, используй прикорм животного происхождения. К примеру, куски рыбы, черви, мотыль, моль и малек.

Благоприятные дни для рыбалки в январе 2023

Лунный календарь рыбака на 1 января

Чтобы избежать замора рыбы во время рыбалки, делай лунки и искусственные проруби. Так у рыбы будет больше кислорода. Помни, что рыба не всегда ждет тебя в освещенных местах, а может прятаться в кустарниках и в углублениях берегов.

Лунный календарь рыбака на 12–14 января

В эти дни, если погода будет тихой и ударят морозы, рыбалка будет отличная. Ведь рыба не любит частое изменение температуры и сильные ветры.

Лунный календарь рыбака на 24 января

Рыба в этот день может мигрировать в благоприятные места, около искусственных прорубей и лунок. Поэтому лучший клев будет там, где они есть, ведь там больше кислорода. Из ям в благоприятную погоду хорошо клюет лещ, поэтому позаботься о прикорме и снастях для него.

Когда рыба не будет клевать в январе 2023

Лунный календарь рыбака на 3–7 января

Клева в дни 3–7 января ожидать не стоит, хотя эти дни являются фазой растущей Луны. Но если ты все же хочешь пойти на рыбалку, выбирай для этого глубокие и чистые озера или искусственные водохранилища. Тогда шансы на улов вырастут.

Лунный календарь рыбака на 19–23 января

19–23 января рыба не будет клевать. Это связано с изменением погодного и температурного режима. В холодное и снежное время рыба прячется, поэтому клев неустойчив и лучше не тратить время на рыбалку в эти дни.

Ранее мы рассказывали о лунном календаре успешных дней на январь 2023.

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